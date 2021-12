Non un taglio di capelli corto, ma uno medio, si affaccia alle tendenze dell’inverno che sta per arrivare. Lo sliced bob e il bixie cut sono due tendenze che abbiamo analizzato in passato e che certamente vedremo sempre di più nei prossimi mesi. Oltre a loro, però, c’è un terzo taglio da tenere d’occhio per chi non ama portare i capelli troppo corti e vuole comunque essere sempre alla moda. Dopo lo sliced bob e il bixie cut, ecco l’altro taglio di capelli copiatissimo e di tendenza quest’inverno. Si chiama Clavicut, un taglio dalle lunghezze frontali più lunghe rispetto a quelle posteriori, che arrivano fino alla clavicola o al massimo un centimetro più sopra o sotto.

Le caratteristiche del Clavicut

È un taglio versatile, semplice da curare, molto personalizzabile e abbastanza lungo da permettere di legare i capelli in una coda. Si adatta inoltre a tutte le tipologie di viso e di capelli, oltre a slanciare notevolmente la figura e a far apparire più scolpito e affusolato il volto. Anche in questo caso, ci sono tante buone ragioni per provare il Clavicut. Come a portarli, mossi e o lisci? Anche qui la risposta è semplice: a propria discrezione. I parrucchieri assicurano che qualsiasi styling si adatta benissimo a questo taglio. Se si hanno i capelli fini, però, si potrebbe optare per uno styling liscio morbido, che potrebbe farli apparire più voluminosi.

L’ispirazione arriva dagli anni ’90

Dopo lo sliced bob e il bixie cut, ecco l’altro taglio di capelli copiatissimo e di tendenza quest’inverno. Il Clavicut più celebre è forse quello adottato negli anni ’90 da Gwyneth Paltrow, che di recente ha deciso di sfoggiarlo nuovamente. Tuttavia, non è l’unica celebrità ad aver provato il Clavicut nel corso di questi mesi o negli ultimi anni. Si pensi a Margot Robbie, attrice nota principalmente per i ruoli interpretati in Suicide Squad e in The Wolf of Wall Street. Negli scorsi anni, anche Kate Middleton, Selena Gomez e Taylor Swift hanno scelto il Clavicut per rinnovare il proprio look.