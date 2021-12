Ecco come realizzare una deliziosa e morbidissima crostata con crema allo yogurt in soli 20 minuti

La crostata con crema allo yogurt è una ricetta facile e golosa, perfetta in ogni momento dell’anno. Si tratta di un dolce fresco, l’ideale per accogliere al meglio i nostri ospiti, al quale nessuno saprà resistere. Inoltre, anche se all’apparenza sembra un dolce elaborato, in realtà, si prepara in pochi gesti. Ecco, dunque, come realizzare una deliziosa e morbidissima crostata con crema allo yogurt in soli 20 minuti. Per ottenerla, utilizzeremo gli ingredienti che, solitamente teniamo nella dispensa, come: farina, uova, olio e latte. Come teglia, potremo ricorrere al cosiddetto stampo furbo, perfetto per fare le crostate, in maniera semplice e veloce. La farcitura, invece, sarà una golosissima crema allo yogurt, da cucinare in soli 5 minuti, senza bisogno di cottura. Infatti, è sufficiente montare la panna insieme allo zucchero a velo e, poi, mischiarci lo yogurt. L’unico accorgimento da avere, nella fase finale, è farla riposare un po’ in frigo perchè assuma una consistenza compatta.

Ecco gli ingredienti per realizzare la base del dolce, che sono: 170 g farina 00, 150 g di zucchero, 2 uova. Poi: 1/2 bicchiere di latte, 60 g olio di semi o girasole, mezza bustina di lievito per dolci. Infine, occorre usare 1 bustina di vanillina. Per la crema allo yogurt, utilizziamo: 250 ml panna fresca non zuccherata, 250 g yogurt bianco, 60 g zucchero a velo. Infine, per guarnire e decorare la crostata, utilizzeremo: frutta mista come pesche, fragole, kiwi e mirtilli, fiori edibili. Poi: qualche fogliolina di menta. Il tempo di preparazione: è di 20 minuti d quello di cottura di altrettanti minuti. Il risultato sarà una crostata alla crema vellutata, con una delicata nota acida, derivante dallo yogurt.

Il tocco finale

Come tocco finale, guarniremo la superficie della crostata con frutta fresca a piacere. Quindi: fragole, pesche, mirtilli e kiwi ma è possibile utilizzare anche melone, anguria, uva, albicocche, ecc. Se vogliamo poi abbellire maggiormente la nostra torta, potremo utilizzare anche dei fiorellini edibili, che si acquistano al supermercato. Li possiamo, in particolare, trovare nel reparto dell’ortofrutta e servono proprio per le decorazioni. Il risultato finale sarà una morbidissima crostata, che delizierà il palato dei nostri ospiti e della nostra famiglia! Quindi, mettiamoci all’opera e prepariamoci per il Natale, ormai alle porte, che richiede tutta la nostra abilità in cucina!