Capelli lunghi? Affatto. Le tendenze dell’ultimo periodo, e forse degli ultimi anni, prediligono tagli di capelli corti o medi. Lo abbiamo già visto in proposito al bixie cut, un misto tra pixie e bob che ormai spopola nei saloni di tutto il mondo occidentale. Oltre a questa tendenza, ce ne è un’altra che si sta facendo sempre più strada e che molte riviste di bellezza sono concordi a dichiarare come una di quelle che sarà più di moda durante l’inverno, ormai sempre più vicino.

Non il semplice bob, ma ecco l’elegante taglio di capelli richiestissimo dalle celebrità e nei saloni di bellezza nonché destinato a spopolare durante l’inverno. Si tratta dello sliced bob, una variante del caschetto, ormai onnipresente tra le tendenze dell’intero anno. Il bob è un taglio molto versatile e non sorprende che le innumerevoli varianti sul tema siano sempre sulla cresta dell’onda. Si adatta ad essere un po’ più sbarazzino, casual o elegante proprio come quello che cercheremo di approfondire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non il semplice bob, ma ecco l’elegante taglio di capelli richiestissimo dalle celebrità e nei saloni di bellezza nonché destinato a spopolare durante l’inverno

Il guru dei capelli Harry Josh ha dichiarato che lo sliced bob è un taglio che “non è mai troppo corto e si modella facilmente con uno spray volumizzante o texturizzante”, magari da usare dal basso verso l’alto e creando ulteriore volume con l’aiuto delle dita. È adatto sia a chi ha i capelli lisci che mossi o ricci, tant’è che diverse star dello spettacolo, spesso con capelli totalmente diversi tra loro, lo hanno adottato con straordinari risultati. Si pensi a Kerry Washington, ad Anne Hathaway sul set di Armageddon Time, a Selena Gomez, Kourtney Kardashian, Lucy Hale o ad Aimee Song.

Tuttavia, chi non ha i capelli lisci dovrà prestare attenzione: nonostante il buon risultato, se ci si affiderà ad un parrucchiere competente, si potrebbe rischiare di dover dare molte attenzioni ai capelli. A questo punto, meglio optare per altri tagli di tendenza come il bixie già citato in precedenza, che richiede una manutenzione minore.

I capelli a cui si adatta di più

Secondo Anh Co Tran, celebre parrucchiera di Los Angeles (tra i suoi clienti ci sono Anne Hathaway, Emily Ratajkowski e Julianne Moore), lo sliced bob è ottimo per chi ha i capelli spessi, voluminosi e ruvidi. A quanto pare, questo taglio aiuta a dargli forma e si mantiene a lungo, senza bisogno di continui ritocchi.

Per quanto seguire le tendenze possa essere un modo divertente di stare al passo coi tempi, è sempre meglio non emulare a scatola chiusa la propria celebrità preferita. Non è detto che i tagli che stanno bene su certi capelli o volti stiano bene anche ad altri. Proprio per questo, il consiglio è sempre quello di mantenere il proprio stile personale e rivolgersi ad un parrucchiere competente che sappia adattare il taglio al proprio volto per un risultato davvero unico.