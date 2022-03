Ospiti inaspettati e nessun dolcino da offrire? Con questa ricetta si può organizzare uno dei dessert più amati da mangiare in un sol boccone. Si tratta dei cannoli siciliani e non dei classici fritti, ma questi leggeri al forno con una sfoglia sottile e croccante.

La ricetta è davvero semplice e farà impazzire tutti per il sapore davvero unico e per la cialda che si scioglie in bocca. Nella ricetta qui proposta ci sono i ripieni classici ma ovviamente il ripieno si può diversificare. Si può aggiungere la panna o preparare anche una fantastica crema veloce con un segreto di pasticceria per eliminare eventuali grumi.

Mentre se si vuol preparare qualcosa di unico per una ricca pausa pomeridiana, nessuno può lasciarsi sfuggire questi biscotti fatti solo di 2 ingredienti.

Ingredienti per circa 12 cannoli

3 albumi;

120 gr di farina;

90 gr di burro;

80 gr di zucchero.

Ingredienti per il ripieno

ricotta, zucchero, granella di pistacchi e o nocciole;

oppure ricotta, zucchero e gocce di cioccolato.

Non i soliti cannoli siciliani, ma questi deliziosi e leggeri con una cialda sottile ed unica che si scioglie in bocca

Procedimento

Iniziare la preparazione sciogliendo leggermente il burro a bagnomaria. Nel frattempo con l’aiuto delle fruste elettriche montare a neve gli albumi d’uovo con lo zucchero e non appena il burro sarà leggermente sciolto, aggiungerlo. Fare attenzione che il burro non sia caldo altrimenti cuocerà le uova rovinando la preparazione.

Arrivati fin qui, l’impasto dei cannoli è pronto è bisogna passare alla fase più delicata. Riscaldare il forno a 190°C. e su una teglia ricoperta da carta da forno stendere un cucchiaio di impasto formando dei cerchi. Questo impasto dovrà cuocere per circa 5 minuti e a differenza di una cialda classica questa rimarrà di colore chiaro. Solo il perimetro si colorerà del classico colore dorato.

Trascorso il tempo di cottura, sfornare e velocemente staccare i cerchi di impasto dalla carta forno ed arrotolarli alla formina di cannolo. Tutto facendo attenzione a rompere la cialda molto sottile. Dopo qualche minuto, il tempo che la cialda si raffreddi, il cannolo avrà preso la sua forma e potrà essere sfilato dalla formina.

Adesso prendere tutto per farcire i cannoli. Quindi unire la ricotta con lo zucchero a piacere, farcire i cannoli e alle due estremità far aderire la granella di frutta secca. Oppure insieme alla ricotta e allo zucchero unire anche le gocce di cioccolato.

Letture consigliate

Niente besciamella per questa favolosa pasta al forno pronta in soli 7 minuti spendendo pochissimo e riciclando quello che abbiamo in casa