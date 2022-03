L’aria di primavera proietta già tutti verso l’estate, fatta di mare, abbronzatura, aperitivi e cene all’aperto tanto desiderati per tutto l’inverno. Così quest’estate non possono mancare dei gioielli che ci faranno brillare con un pizzico di divertimento e soprattutto colore.

Collane, orecchini, bracciali ma soprattutto anelli da sfoggiare per accendere l’outfit con un pizzico di allegria e buonumore. Un tocco che potrà valorizzare il look anche più scialbo o essenziale per essere alla moda e a prova di selfie.

Dopo un autunno ricco di pietre colorate con il ritorno di grandi classici come l’ambra e un inverno impreziosito da tantissimi gioielli con tante pietre a forma di cuore, non resta che lasciarsi ispirare da questa nuova tendenza.

Ecco il nuovo trend per la primavera estate che aspettavamo

Tutti stanno impazzendo per questi accessori più discussi del momento. Si tratta non di un articolo in particolare ma di uno stile da indossare per dare un pizzico di leggerezza. Un simbolo di spensieratezza come già visto nella scorsa estate con i gioielli candies che hanno fatto letteralmente impazzire tutti.

Pietre colorate avvolte da metalli preziosi e non, in un gioco di colori e sfumature che catturano l’attenzione con monili unici, eccentrici e soprattutto colorati. L’ultimo aggettivo rispecchia a pieno il trend. È proprio il colore che caratterizza questo stile appariscente.

Tutti stanno impazzendo per questi nuovi accessori di moda assolutamente da sfoggiare tutti i giorni e per ogni outfit

Si tratta di gioielli smaltati con colori freschi, estivi e davvero belli da vedere e assolutamente da indossare. All’apparenza audaci e forse per pochi. Ma cosa c’è di meglio che azzardare proprio in questo periodo, in primavera e in estate, con l’abbronzatura ed alcune parti del corpo scoperte?

I capelli raccolti danno spazio a orecchini che si arrampicano su tutto il padiglione, oppure a tante collane di lunghezza diversa con tanti pendenti. Polsi e caviglie scoperte possono essere impreziosite da tantissimi gioielli per non dimenticare gli anelli particolari, dalle forme eccentriche come quelli da cocktail.

Il nostro corpo come una tavolozza priva di colore da sporcare con questi gioielli ricchi di sfumature e di bellezza. Un filo di metallo completamente smaltato con una pietra incastonata catturerà l’attenzione e l’invidia di tutti.