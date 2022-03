Non solo la domenica, ma anche durante la settimana si può proporre in tavola un classico intramontabile come un tegamino di pasta al forno. In particolare questa versione favolosa è senza besciamella e con pochissimi ingredienti che si possono anche riciclare senza compromettere la buona riuscita della pasta al forno.

Infatti la pasta al pomodoro può essere preparata anche qualche giorno prima. Ad esempio con un sughetto avanzato il giorno prima e amalgamato con la pasta cotta al momento. Ovviamente se per sughetto si tratta di una bolognese con tanta carne tritata, meglio ancora. Anche il condimento della pasta con le melanzane è perfetto da unire con la pasta e la mozzarella per una cottura in forno.

Insomma se abbiamo la possibilità di cucinare un condimento abbondante, questo si può conservare in frigo per un giorno per poi utilizzarlo in questa fantastica ricetta. Una preparazione davvero semplice e veloce perfetta anche per organizzare un pic-nic all’aperto.

Ingredienti

500 gr di pasta;

500 ml di passata di pomodoro;

200 gr di mozzarella o formaggio filante;

1 cipolla piccola;

parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

basilico;

sale.

Niente besciamella per questa favolosa pasta al forno pronta in soli 7 minuti spendendo pochissimo e riciclando quello che abbiamo in casa

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo tutto per dare una prima cottura veloce alla pasta. Quindi inserire una pentola con acqua sul fuoco, appena bolle aggiungere un po’ di sale e poi la pasta che dovrà cuocere solo per qualche minuto. Fare attenzione a non scolarla troppo tardi perché dovrà finire di cuocere in forno, quindi non appena sarà quasi al dente scolarla subito.

Nel frattempo preparare il sughetto veloce. In una pentola versare un filo d’olio extravergine d’oliva, una cipolla piccola tagliata a rondelle sottili e lasciar sfriggere per qualche secondo. Dopodiché spegnere, attendere giusto qualche secondo e versare la passata di pomodoro e riaccendere il fornello. Questo trucchetto serve a non far schizzare il pomodoro e quindi sporcare tutto il piano cottura.

Poi aggiungere un pizzico di sale, qualche fogliolina di basilico e lasciar insaporire sul fuoco medio per qualche minuto.

Mentre la pasta arriva al giusto punto di cottura e anche il sughetto, prendere tutto quello che occorre. Quindi una pirofila da forno, la mozzarella che si potrà tagliare a dadini e il parmigiano. Quando la pasta sarà cotta, versarla in padella con il sughetto ed amalgamare. Poi versare uno strato nella pirofila, aggiungere un po’ di mozzarella e aggiungere un ultimo strato.

Infine spolverare generosamente con il parmigiano e un filino d’olio extravergine d’oliva ed infornare per circa 10 minuti a 190°C. La pasta al forno sarà pronta quando si formerà quella classica ed irresistibile crosticina sulla superficie.

