Come ringiovanire all’istante con un taglio di capelli favoloso che sta bene a tutte le donne, anche dopo i 40 e 50 anni

Oggigiorno, le donne sono più consapevoli della loro femminilità e negli ultimi anni si è affievolita anche la corsa alla “giovinezza a tutti i costi”. Cresce sempre di più la “body positivity”, ovvero l’accettare, l’amare e il valorizzare il proprio corpo e le proprie imperfezioni, ma anche il corpo e le imperfezioni degli altri.

Tuttavia, apparire piacevoli, davanti allo specchio e agli occhi degli altri, rappresenta un fattore d’autostima importantissimo. Dunque, non bisogna sottovalutarlo. Per questo motivo, conoscersi e valorizzare i punti forti sembra essere l’arma vincente anche per questo 2022. Inoltre, non bisognerebbe mai dimenticare di ritagliarsi dei minuti preziosi durante il giorno da dedicare a sé stessi. Anche quando il tempo scarseggia e gli impegni sono tanti.

Non è mai troppo tardi per imparare ad amarsi

A volte bastano poche e semplici mosse, non solo per le giovanissime ma anche le donne più mature, e appariranno subito più fresche e riposate. E perché no, anche più femminili e seducenti.

Spente le 40 candeline, ad esempio, molte donne cominciano ad acquistare prodotti specifici per la pelle e le rughe d’espressione. Tuttavia, poche sanno veramente come avere il viso più fresco e levigato anche dopo gli “anta” senza spendere una fortuna.

Anche il make up può aiutarci a sembrare più giovani. Difatti, basta poco per alzare le palpebre cadenti e ringiovanire lo sguardo dopo i 40 anni, grazie a questo occhi semplicemente geniale.

Oltre al trucco, anche il “parrucco” gioca un ruolo fondamentale. Quindi, dopo aver visto l’acconciatura di capelli 2022, comoda e sbarazzina che valorizza il viso di ogni donna, cerchiamo di capire come ringiovanire all’istante con un taglio di capelli favoloso.

Quando si tratta di capelli, un dettaglio può fare la differenza, al punto che ciclicamente viene riproposto dagli hair stylist di tutto il Mondo. Tornato di moda nell’autunno 2021, sarà il protagonista indiscusso anche nella primavera-estate 2022. Ecco di cosa si tratta.

Come ringiovanire all’istante con un taglio di capelli favoloso che sta bene a tutte le donne, anche dopo i 40 e 50 anni

Il dettaglio in questione è la frangia. Attenzione, però, perché non stiamo parlando della classica frangia a tendina, lunga o corta. A spopolare nelle ultime settimane è la frangia sfilata. Un ciuffo poco corposo che lascia intravedere la fronte. Facile da portare e perfetto anche dopo gli “anta” perché non appesantisce e camuffa qualche rughetta di troppo sulla fronte.

Secondo le ultime tendenze, la frangia sfilata si asciuga in pochi secondi con il phon e senza usare il beccuccio. Poi, si pettina e si lascia naturale, un po’ indisciplinata. Un effetto sbarazzino ma chic che piace sempre di più alle donne over 40 e 50. Inoltre, per sfoggiare la frangia sfilata non serve avere i capelli corti o lunghi. Chiunque può portarla con disinvoltura perché si sposa perfettamente con altri tipi di tagli. Non fanno eccezione i capelli ricci.