Non i costumi da nonna per nascondere rotolini e pancia flaccida ma scegliamo questi modelli che slanciano anche la figura

Con l’arrivo della bella stagione e delle giornate calde il nostro pensiero corre subito alle vacanze e alle domeniche al mare. Ma, come ogni anno, la prova costume potrebbe rovinare i nostri momenti felici. Se per l’uomo un po’ di pancetta potrebbe non essere necessariamente motivo di troppo disagio, per molte donne, invece, gli inestetismi sono un vero e proprio cruccio. Infatti, i fisici perfetti e palestrati che vediamo in TV o sulle riviste hanno creato dei veri e propri stereotipi che spesso non coincidono con la realtà. Tra lavoro, impegni familiari e casa, molte donne non hanno il tempo di andare in palestra e migliorare il proprio aspetto. Anche se qualche rotondità o difettuccio non deve assolutamente imbarazzarci e farci sentire inferiori.

Molte donne temono la prova costume. Ma per fortuna ci sono dei modelli che aiutano a nascondere quelle imperfezioni che spesso ci mettono a disagio. Come primo modello dobbiamo assolutamente citare il costume intero. Il pezzo unico resiste negli anni e continua sempre a stupire. L’estate 2022 lo vede ancora protagonista. Si passa dai modelli semplici a quelli più elaborati. Tinte sgargianti, stampe floreali, paillettes, applicazioni gioiello e scollature vertiginose. Il costume intero è molto versatile, infatti è un peccato indossarlo solo in spiaggia. È un perfetto sostituto del classico body. Possiamo abbinarlo a dei jeans e impreziosirlo con un blazer. Ma il costume intero può diventare anche un capo di abbigliamento elegantissimo se accostato ad un pantalone sartoriale e un sandalo gioiello.

Un altro must have da avere assolutamente è il bikini a vita alta. Nasconde molto bene la pancia ed è in grado di camuffare le rotondità. Se utilizziamo una culotte sobria, allora puntiamo tutto sul top. Appariscente, ricco di dettagli e, perché no, anche dotato di una scollatura audace. Anche il classico triangolo può essere indossato lontano dalla spiaggia. Perfetto da abbinare ad uno short a vita alta o una gonna corta dal tessuto molto leggero. Un top particolare, poi, può anche essere abbinato ad una gonna lunga in raso o in pizzo.

Il terzo modello che vogliamo proporre è davvero molto particolare. Parliamo del tankini, formato da 2 pezzi ma molto diverso dal classico bikini. È composto da una canotta larga e uno slip o una culotte. Questo modello nasconde i rotolini, ma è anche perfetto per chi vuole abbronzarsi la pancia. Possiamo scegliere il modello sobrio o preferire quello con paillettes e inserti preziosi. Quindi, non i costumi da nonna per nascondere i difetti di fianchi e pancia, ma scegliamo questi modelli per essere fashion anche in spiaggia.

