Per chi coltiva nell’orto insalate, erbe aromatiche, cavoli, verze etc., le lumache possono rivelarsi un vero incubo. La sorprendente soluzione è un animale che si comporta da alleato prezioso. Scopriamo come attirarlo nel nostro giardino.

Il rimedio naturale più comune contro le lumache

Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno ci sono ancora diverse piante molto salutari da seminare nell’orto. Eppure, tutto il lavoro di trapianto o semina rischia di essere vano se i germogli vengono attaccati dalle lumache! Fortunatamente alcuni rimedi naturali ci vengono in aiuto. Uno tra i metodi più semplici è creare una barriera protettiva attorno alle piante, in modo che le lumache non possano raggiungerle. A questo scopo si possono usare non solo gusci d’uovo o caffè, ma anche altri materiali, come segatura o trucioli di legno. C’è però un vantaggio nel preferire i gusci d’uovo e i fondi di caffè: si tratta di scarti presenti in quasi tutte le cucine, che non ci costano niente e sono facili da reperire.

Se vogliamo usare i gusci d’uovo, dobbiamo lavarli, farli asciugare per bene e poi ridurli a pezzetti. Non resta che usare la polvere ottenuta (oppure i fondi di caffè) per creare una barriera ad anello attorno alla pianta. Questo rimedio della nonna, tuttavia, ha un lato negativo: si tratta di un procedimento laborioso, visto che richiede di proteggere le piantine una ad una. Ecco dunque una soluzione alternativa.

Non solo gusci d’uovo o caffè, per eliminare le lumache dall’orto o dal giardino proviamo a richiamare questo animaletto insospettabile e simpatico

Un metodo per ridurre la presenza di parassiti nell’orto è attirare gli insetti predatori. Per esempio si possono seminare i fiori che richiamano le coccinelle, in modo che queste ultime si cibino degli afidi. Tuttavia le coccinelle, anche se molto voraci, ovviamente non possono nulla contro le lumache! C’è però un altro predatore che va ghiotto proprio di lumache, oltre che di insetti: il riccio. Ma come si fa a ospitare questo tenero animaletto nel proprio orto o giardino?

Per creare un ambiente in grado di richiamare i ricci bisogna seguire alcuni semplici consigli:

evitare pesticidi e veleni, che possono fare male ai ricci;

lasciare a disposizione dei ricci una fonte d’acqua, utile anche per le api e gli uccellini;

se la si trova in commercio, acquistare una casetta per ricci;

in alternativa, creare un ambiente che inviti il riccio a costruire da solo la propria tana (siepi, erbe alte, cumuli di foglie, cataste di legna o altri angolini in cui il riccio possa nascondersi).

Non resta che aspettare che i ricci decidano di trasferirsi nel nostro orto e far scorpacciata di lumache!

