La bella stagione sta arrivando e molti di noi vogliono abbellire mani e piedi con manicure e pedicure raffinate. Prendersi cura di queste parti del corpo è importante se vogliamo apparire impeccabili e ben curate. C’è chi va dall’estetista per un trattamento professionale e chi fa in casa da sola.

Spesso amiamo mettere dello smalto per avere un colore alla moda e brillante e per proteggere le unghie. Oggi vogliamo parlare della nuova moda unghie dell’estate, in controtendenza rispetto agli anni passati. A quanto pare. infatti, possiamo dire basta smalti coloratissimi e unghie lunghe ora che si ritorna al minimalismo e alla semplicità.

Un particolare da curare nei minimi dettagli

Sono piccole e poco visibili, eppure le unghie sono un particolare molto importante nel definire il nostro aspetto fisico. Averle pulite e curare è molto importante, così come può esserlo averle alla moda. Negli ultimi due anni la tendenza era di averle colorate con colori intensi e saturi. D’estate andavano moltissimo i rosa e gli azzurri, ma anche i rosa effetto nude e i verdi smeraldo. Questi colori sono ottimi per risaltare l’abbronzatura e dare un tocco grintoso al nostro look. Dopo questo tripudio di colori, però, ora stiamo assistendo ad un’inversione di tendenza e a una moda profondamente diversa.

Ora i colori passano in secondo piano e si preferisce una manicure più sobria e semplice. Per questo motivo sta prendendo sopravvento la moda di stendere lo smalto trasparente, dello stesso colore della pelle e delle unghie. In questo modo avremo un effetto naturale davvero sobrio e minimale.

Basta smalti coloratissimi e unghie lunghe, adesso è questa la moda mani e piedi semplice ma d’effetto

Per ottenere un effetto raffinatissimo possiamo scegliere uno smalto semipermanente di colore trasparente. Dopo una manicure accurata e profonda possiamo stendere due strati di vernice, in modo da ottenere due strati spessi e resistenti.

Questo tipo di smalto è perfetto perché dura a lungo senza rovinarsi anche se andiamo al mare e passiamo molte ore esposti ai raggi solari. Inoltre, dona lucentezza alle unghie con un effetto vetro molto raffinato.

Possiamo optare per un total look mani e piedi con questo stile, le nostre unghie saranno perfette ed eleganti. Andranno bene con tutte le calzature e non avremo più il problema di abbinarle con gli abiti che indossiamo.

Approfondimento

È una delle cose che le donne notano di più negli uomini questa parte del corpo che in molti sottovalutano e non curano abbastanza