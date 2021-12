Ormai manca sempre meno alle feste natalizie e bisogna definire una volta per tutte il menù da proporre agli ospiti.

Non è mai facile riuscire a proporre in tavola delle pietanze che possano stupire i commensali, quindi dobbiamo ricorrere a tutta la nostra creatività.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per prima cosa potremmo preparare un antipasto sfizioso e veloce grazie 1 solo ingrediente che stupirà tutti per la sua bontà, dando loro, così, il benvenuto.

Non fritte né al forno ecco come servire le patate a tavola in 10 minuti lasciando gli ospiti a bocca aperta

Come da tradizione, le nostre famiglie si riuniscono per il pranzo natalizio e ci teniamo a far passare loro una piacevole giornata all’insegna del buon cibo.

Antipasti, primi e secondi piatti sono le preparazioni che richiedono più tempo e su cui ci concentriamo di più, finendo per tralasciare a volte il contorno.

Oltre alle verdure, ad accompagnare il classico piatto di carne generalmente proponiamo le patate al forno oppure fritte, molto amate dai più piccoli.

Se le abbiamo già da qualche tempo in casa, è bene conoscere tutti gli errori da non commettere se vogliamo conservare le patate a lungo.

Le patate, inoltre, sono il contorno più comune e apprezzato in famiglia, ma pochi conoscono un metodo alternativo per prepararle.

Si tratta delle patate capricciose, facili e veloci da preparare anche se abbiamo poco tempo a disposizione.

Questa ricetta è per quattro persone, quindi se siamo più numerosi in famiglia dovremo aumentare le dosi degli ingredienti.

Prepariamo una pentola colma di acqua bollente e immergiamo 400 grammi di patate al suo interno, per poi cuocerle per un massimo di cinque minuti.

Passato il tempo necessario, tiriamole fuori, scoliamole ed eliminiamo la loro buccia.

Con l’aiuto di una grattugia a fori larghi iniziamo a grattugiarle avendo cura di stenderle omogeneamente su di un piano.

A questo punto, dovremo far sciogliere 50 grammi di burro in padella e, nel frattempo, infarinarle per bene.

Ed ora, un ultimo passaggio

Fatto ciò, mettiamo in padella le patate infarinate, alziamo la fiamma e facciamole saltare per una decina di minuti.

L’importante sarà accertarsi che prendano una consistenza morbida all’interno ma, allo stesso tempo, croccanti all’esterno.

Saranno pronte per essere servite calde ai nostri commensali aggiungendo a piacimento sale, pepe e origano.

Non fritte né al forno ecco come servire le patate a tavola in 10 minuti lasciando gli ospiti a bocca aperta, un’alternativa estremamente sfiziosa.

Maggiori informazioni

Volendo, possiamo anche sostituire il burro con l’olio extravergine di oliva e, anziché grattugiarle, tagliarle in piccoli dadini.

Se avanzeranno, potremo comunque conservarle in frigorifero per un massimo di due giorni.

Lettura consigliata

Non solo struffoli e torrone, ecco un delizioso dolce dall’aspetto natalizio che sorprenderà gli ospiti da preparare in soli 10 minuti