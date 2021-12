Altro che tasse e bollette la mazzata delle feste arriva con le frodi alimentari ma ecco come difendersi.

Dicembre è il mese delle feste, ma anche quello in cui partono più soldi tra regali, bollette e le scadenze con il Fisco. Purtroppo, è anche il mese in cui si rischia maggiormente di cadere nelle trappole delle false offerte. Potrebbero infatti trattarsi di vere e proprie frodi alimentari oppure di sconti ingannevoli, facendoci portare in tavola prodotti di bassa qualità.

Anche Coldiretti mette in guarda da sottocosto e promozioni delle feste e ha elaborato un vademecum per aiutarci a non cadere nella trappola. Vediamo le 5 semplici mosse da fare per difendersi dalle frodi alimentari.

Il vademecum in 5 mosse per evitare le frodi alimentari

Il primo punto del vademecum per non cadere nelle trappole del mercato alimentare durante le feste è verificare sull’etichetta l’origine dei prodotti. Se il nome è italiano, verificare sempre che il prodotto lo sia davvero, perché potrebbe invece provenire da altri Paesi.

Sempre sull’etichetta, leggere attentamente gli ingredienti. Se c’è un elenco di additivi, coloranti, conservanti e aromi, per esempio, il prodotto potrebbe essere di bassa qualità.

Tenere sempre un occhio anche sulla data di scadenza, che potrebbe essere già passata o troppo ravvicinata.

Un altro aspetto da controllare è la denominazione, ossia la sua identità merceologica. Attenzione ai nomi ingannevoli che potrebbero farci credere che un prodotto qualunque sia per esempio un DOP, ossia a Denominazione di Origine Protetta.

Infine, diffidare sempre dei prezzi stracciati, che potrebbero nascondere uno sfruttamento, ma anche di quelli apparentemente invariati che potrebbero invece aver subito un rialzo.

Oltre al vademecum di Coldiretti, ci possono essere altri semplici accorgimenti da adottare per difendersi dalle frodi alimentari.

Per esempio, prediligere i prodotti di stagione o a chilometro zero, assicurandosi che lo siano davvero.

Se si hanno negozi o venditori di fiducia, affidarsi a loro, ma prestando comunque attenzione a ciò che si acquista. Anche le classifiche più rinomate possono aiutare nella scelta, ma facendo sempre attenzione a dove si compra il prodotto. Ad esempio, il magazine Wine Enthusiast ha eletto il miglior vino bianco del Mondo, che è italiano, economico e buono quanto un prodotto di lusso.

Quando è possibile, verificare la qualità dell’alimento da comprare osservandone lo stato fisico e sentendone l’odore.

Per risparmiare soldi sulla spesa ogni giorno ecco un trucco che prevede solo foglio e matita e che aiuterebbe a non cadere nelle offerte civetta.

