Oramai è iniziato il conto alla rovescia per le feste natalizie, per riposarci e dedicare del tempo libero alle persone più care.

In questo periodo dell’anno ci dedichiamo spesso ad incontrare gli amici più stretti per i consueti auguri e per scambiarci doni.

Per chi è a corto di idee, ecco la bellissima pianta da regalare per le feste natalizie che sta spopolando e non è il tronchetto della felicità.

Per non essere banali, poi, con eventuali ospiti a casa, potremmo anche proporre un dolce alternativo a cui sarà davvero difficile resistere.

Non solo struffoli e torrone, ecco un delizioso dolce dall’aspetto natalizio che sorprenderà gli ospiti da preparare in soli 10 minuti

Questo è anche il periodo giusto per completare la decorazione della nostra casa, rendendola perfetta per quando avremo ospiti.

Per esempio, non dovremo buttare i rotoli di carta igienica per creare un addobbo di Natale fai da te in poche mosse, divertendo anche i più piccoli.

Ed, intanto, potremmo cucinare dei dolci natalizi, belli da vedere e facili da preparare, oltre al fatto che richiedano pochi ingredienti per realizzarli.

Parliamo delle palline di neve che potremmo personalizzare a nostro piacimento tenendo conto di eventuali allergie o intolleranze.

Per prima cosa procuriamoci una ciotola e al suo interno versiamo 40 grammi di zucchero a velo e 50 grammi di burro, precedentemente ammorbidito.

Procediamo lavorando i due ingredienti finché lo zucchero sarà totalmente assorbito.

Dopo di che, dovremo anche aggiungere il tuorlo di un uovo e due cucchiai di latte, anche vegetale nel caso preferissimo.

Dovremo lavorare tutti gli ingredienti assieme per poi aggiungere ancora 75 grammi farina comune e 50 grammi di quella di mandorle.

È il momento di impastare

A questo punto procediamo mescolando il tutto, prima con l’aiuto di un cucchiaio e poi utilizzando le mani.

In questo modo ci assicureremo di ottenere un impasto completamente omogeneo con cui creare una palla.

Utilizziamo una pellicola trasparente per avvolgerla e poniamola in frigorifero per una decina di minuti.

Passato il tempo necessario, dovremo formare con questa palla tante piccole palline, arrotolandole con il palmo della mano.

Infine, mettiamole su una teglia con della carta forno e inforniamole a 180 °C per 20 minuti.

Una volta dorate, tiriamole fuori dal forno, facciamole raffreddare e passiamole totalmente nello zucchero a velo, così sembreranno delle vere e proprie palline di neve.

Le palline di neve avanzate possono essere conservate in una scatola di latta per un massimo di due giorni.

Per chi non ama lo zucchero a velo, in alternativa si potrà utilizzare quello semolato oppure aggiungere anche della cannella per dare una nota di dolcezza.

