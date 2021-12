Una delle ricette tipiche della cucina italiana, soprattutto partenopea, è il capitone fritto. La tradizione vuole che si acquisti il capitone qualche giorno prima, fino al giorno della Vigilia, quando lo si cucina per il tanto atteso cenone.

Quello del capitone è un vero e proprio rito, rispettato ancora oggi nonostante gli anni che passano. Il capitone, che poi altro non è che l’anguilla, solitamente è fritto. Si tratta di una ricetta buonissima ma, indubbiamente, molto pesante.

Per questo motivo, quindi, oggi scopriremo un altro modo per cucinare questo fantastico alimento che fa impazzire tantissime persone da anni. Scopriremo una ricetta più leggera, molto saporita e adatta anche a chi non ama particolarmente il fritto. Iniziamo subito.

Altro che il solito capitone, ecco il secondo piatto di pesce poco costoso e squisito perfetto per le feste

Una delle parti più importanti di ogni cenone che si rispetti è l’antipasto. Per questo motivo abbiamo già pensato a dei fantastici antipasti velocissimi, adatti anche a chi non ha molto tempo da dedicare alla cucina. Ecco, infatti, questi stuzzichini golosi alla pasta sfoglia da preparare al volo in 5 minuti con cui faremo un figurone durante le feste.

Tornando al secondo piatto principale, invece, prepariamo insieme una variante sfiziosa della solita ricetta del capitone.

Per prima cosa versiamo qualche giro d’olio in un tegame piuttosto fondo e accogliente. Buttiamo in pentola anche 1 o 2 spicchi d’aglio e facciamo rosolare il tutto per qualche attimo.

A questo punto prendiamo il nostro capitone, laviamolo e puliamolo accuratamente. Pulire l’anguilla non è così semplice, quindi l’ideale sarebbe farsi aiutare dal pescivendolo.

Prendiamo l’anguilla già pronta e diliscata e tagliamola a tocchetti grandi di più o meno 4 cm. Passiamo i tocchetti nella farina di riso, assicurandoci di ricoprire bene tutti i lati.

Prepariamo la salsina verde

Prima di buttare l’anguilla in pentola, dovremo preparare il condimento alle erbe che ci servirà in seguito.

In un mixer, mettiamo qualche fogliolina di salvia, maggiorana, prezzemolo e origano. Aggiungiamo una manciata di pinoli, 1 spicchio d’aglio, un filo d’olio, poca acqua e mixiamo il tutto.

Buttiamo tutto in pentola

Ora prendiamo i tocchetti d’anguilla e versiamoli in pentola. Facciamo rosolare il tutto, mescolando di tanto in tanto. Aggiungiamo un pizzico di sale, pepe e origano.

Aggiungiamo un po’ di vino all’anguilla, quindi versiamo in pentola anche la nostra salsina verde. Versiamo un po’ d’acqua in pentola se necessario.

Lasciamo cuocere il tutto per 40 minuti, a coperto chiuso. Dopodiché, il piatto sarà ufficialmente pronto. Insomma, altro che il solito capitone, ecco il secondo piatto di pesce poco costoso e squisito perfetto per le feste.