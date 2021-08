Questo classico della pasticceria conquista da sempre sia grandi che bambini per la sua morbidezza e per il gusto dolce della frutta. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa vuole, però, proporne una variante davvero interessante, che nasconde un ingrediente speciale. La cucina è il luogo in cui liberare fantasia e originalità per ottenere piatti dal sapore unico. Infatti, non farina 00 ma un macinato particolare rende quest’incredibile torta di mele una rara delizia dal sapore inconfondibile.

Le varianti esistenti della comune torta di mele sono, infatti, veramente tantissime. Nella guida “Sembra una comune torta di mele ma ha meno di 80 calorie per fetta e cuoce in soli 15 minuti” eccone una light. Invece il segreto di questa ricetta è una buonissima farina di lenticchie, per una variante gluten free che non cambia il sapore della torta.

Ingredienti per la torta di mele con farina di lenticchie:

2 mele di media grandezza;

80 grammi di farina di lenticchie;

80 grammi di farina di riso;

100 grammi di zucchero semolato;

30 grammi di fecola di patate;

3 uova medie;

100 millilitri di olio di semi;

200 millilitri di latte;

una bustina di lievito;

sale q.b;

limone q.b.

Attenzione, non farina 00 ma un macinato particolare rende quest’incredibile torta di mele una rara delizia

L’aspetto è esattamente quello di una torta alle mele, ma per prepararla bisognerà usare la farina di lenticchie. Questa, nella stessa quantità della farina di riso restituisce una torta gustosa e bella all’aspetto. Montare in planetaria le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso.

Sbucciare nel frattempo le mele e tagliarle a spicchi di 3 centimetri. L’aggiunta del limone in questa fase serve a non far annerire le mele. E del limone non bisognerà buttare via nulla perché ecco 10 incredibili utilizzi che molti non si aspettano da questo scarto del limone.

Aggiungere anche l’olio di semi al composto di zucchero e uova. Poi mettere in una boule da cucina le due farine e la fecola di patate e mescolarle per unirle entrambe. Aggiungere, quindi, anche il lievito e unire lentamente le polveri al composto di uova e zucchero.

Come completare la torta e cuocerla correttamente

Unire il latte, che servirà a sostenere la farina di lenticchie durante la cottura in forno. Ungere e infarinare con la farina di riso una tortiera e riempirla con il composto. Poi disporre le mele in superficie e cuocere il tutto a 180 gradi per una quarantina di minuti. Sfornare la torta solo quando sarà asciutta e servire tiepida. Ma ecco altri incredibili segreti per preparare squisiti dolci alle mele o perfette torte salate.