È un alimento poco utilizzato, ma vanta numerose proprietà benefiche per il nostro organismo.

In pochi lo conoscono ma è questo il miele che contrasta l’invecchiamento, previene le malattie degenerative e le infiammazioni. Stiamo parlando del miele d’eucalipto, perché vanta numerose e importanti proprietà naturali.

L’eucalipto è una pianta sempre verde, originaria dell’Australia e introdotta in Italia verso la fine del ‘700. Oggi è molto diffusa lungo tutto il litorale tirrenico, in Sicilia e Sardegna e contribuisce alla produzione del 50% del miele di tutta l’isola.

Il miele viene prodotto dalle api, che succhiano il nettare dei suoi fiori. Il periodo di fioritura avviene tra il mese di luglio e agosto.

Inoltre, dalle foglie di questa pianta si ottiene un olio essenziale: l’eucaliptolo, da cui si ricavano una serie di prodotti utilizzati per sedare la tosse, per contrastare i batteri, e per trattare principalmente le affezioni del tratto respiratorio.

I principi attivi delle foglie sono: i flavonoidi, i terpeni, i sesquiterpeni, gli aldeidi, i polifenoli, i tannini e gli alcoli terpenici.

Il miele di eucalipto ha una colorazione ambrata ed una consistenza densa e compatta. Ha un sapore forte e intenso, non è molto dolce, ma simile alle caramelle di liquirizia. Il suo odore ricorda i funghi secchi o il dado da brodo.

Questo miele è ricco di antiossidanti, in gran parte di flavonoidi utili per prevenire le infiammazioni e per contrastare i radicali liberi. Per questo motivo è un alimento utile a contrastare l’invecchiamento.

Presenta proprietà antibatteriche e antisettiche.

Contrasta il mal di gola ed il raffreddore, la tosse ed il catarro, poiché sviluppa un’azione mucolitica e fluidificante. Come riportano diverse riviste specializzate, ha proprietà antipiretiche ed è ottimo per chi soffre di problemi di stitichezza e alle vie urinarie. Per godere di tutti i benefici del miele bisogna essere sicuri di utilizzare quello grezzo, in quanto non è soggetto a nessun tipo di lavorazione industriale.