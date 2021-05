L’impasto è sempre la base di ogni preparazione. La scelta e la realizzazione dell’impasto per dolci o piatti salati è un’operazione a cui dedicare sempre il giusto tempo. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende allora svelare tutti i trucchi per realizzare un tipo d’impasto davvero sbalorditivo. Si tratta di pochi incredibili segreti per preparare squisiti dolci alle mele o perfette torte salate tanto soffici da sbalordire chiunque. Ecco allora come preparare una perfetta pasta matta.

Che cos’è la pasta matta

La pasta matta è un impasto dal sapore delicato e che è possibile preparare in davvero poco tempo. Proprio la sua delicatezza di sapore la rende perfetta per impasti dolci o salati. La sua principale caratteristica è l’ottima elasticità. Suggeriamo di usarla per torte alle mele e strudel dolci o salati. Ecco pochi incredibili segreti per preparare squisiti dolci alle mele o perfette torte salate tanto soffici da sbalordire chiunque.

Una lavorazione veloce

Bisogna preparare quest’impasto con una certa velocità. Non occorrerà avere cura d’inserire gli ingredienti uno per volta. Suggeriamo d’inserire in una ciotola tutti gli ingredienti della ricetta preferita e mescolare velocemente fino a ottenere un composto molto liscio. Non serviranno fruste elettriche o impastatrici.

Per un impasto più elastico

Ai comuni ingredienti riportati nella ricetta la Redazione suggerisce una furba aggiunta. Un po’ di aceto o di vino bianco non altereranno il sapore, ma renderanno solo l’impasto molto più elastico. Ne basterà meno di un cucchiaio.

Come avere una pasta più friabile

Per ottenere una pasta ancor più friabile consigliamo di prestare molta attenzione alla fase di riposo. Suggeriamo di non stendere subito la pasta matta, ma di attendere almeno mezz’ora prima del suo utilizzo.

Basterà inserirla in una ciotola unta per evitare che l’impasto attacchi e poi sfilare il tutto con un apposito tarocco per impasti. In alternativa è possibile tenerla ben avvolta in pellicola trasparente. Nulla vieta anche di preparare la pasta matta uno o due giorni prima e tenerla in frigorifero prima del suo utilizzo.

Cottura e riposo

Gli ultimi due segreti riguardano la fase di cottura e il tempo che precede la degustazione della preparazione. Suggeriamo di cuocere la pasta preferibilmente a forno ventilato a una temperatura di 180 gradi. Qualora però la cottura avvenisse a forno statico consigliamo di diminuire a 170 gradi. Attendere almeno un quarto d’ora prima di servire la preparazione. Il tempo di riposo prima della consumazione è infatti fondamentale.

