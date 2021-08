Quando scegliamo di prendere un cane, dobbiamo sapere che quello che stiamo per fare è un passo molto importante. Un passo che ci cambierà la vita, fino a quando il nostro cucciolo vivrà con noi.

È una scelta che deve essere ponderata, per far sì che la nostra convivenza col cucciolo sia positiva e mai forzata.

Esattamente come i bambini, infatti, anche i cani hanno la capacità di capire chi li ama davvero. Fare la scelta di condividere la propria vita con un cane può regalarci gioie immense, ma può darci anche grandi preoccupazioni. Questo soprattutto nei primi mesi e nei primi anni di vita.

I primi momenti insieme sono quelli un po’ più difficili, quelli in cui cerchiamo di capirli e studiarli, per sapere come comportarci. Allo stesso modo, anche loro ci studiano, imparano i nostri gesti e le nostre espressioni.

Quando poi siamo alla prima esperienza, risulta tutto un po’ più complicato, perché la novità spesso può spaventare.

Col tempo, però, ci renderemo conto di quanto ci venga naturale rapportarci con questi piccoli cuccioli gioiosi.

In pochi sanno insegnare il richiamo al cane con questo trucco formidabile

Certamente, insegnargli i comandi e tutti i comportamenti giusti non è facile. Spesso, infatti, è consigliato consultare un professionista. Chiedere consiglio anche al nostro veterinario ci potrà far capire molte cose.

Uno dei primi insegnamenti che cerchiamo di dare al nostro piccolo amico a quattro zampe è quello di fargli riconoscere il suo nome. Ancora più importante è quello di recepire il nostro richiamo e venire verso di noi quando serve. Questo preciso insegnamento non è per niente facile da insegnare al nostro cane. Molti cuccioli, essendo curiosi, soprattutto durante le prime passeggiate, tendono ad allontanarsi. La cosa che, però, ci rassicura è che sono sempre legati al guinzaglio.

Il guinzaglio che si allunga

Quando, però, decidiamo di scioglierli, per farli giocare con gli altri cani o per fargli fare una corsetta in libertà, la paura di perderli aumenta.

Vorremmo sempre stare tranquilli e sperare che ad ogni nostro richiamo corrano verso di noi.

Questo, però, è possibile solo se glielo insegniamo. Un metodo per stare sempre tranquilli esiste.

Vediamo, perciò, insieme, come fare proprio perché in pochi sanno insegnare il richiamo al cane con questo trucco formidabile.

Avremo, sicuramente, visto in tutti i negozi specializzati quei guinzagli che si allungano sempre di più, quando il cane si allontana da noi.

Spesso, questi guinzagli vengono utilizzati per alcune razze di cane, mentre per altre non sono adatti.

Possiamo, inoltre, scoprire in questo articolo il metodo geniale per portare il cane al guinzaglio mantenendo sempre le mani libere.

In questo nostro caso, però, utilizzeremo questo tipo di guinzaglio solo per insegnare al nostro cane a rispondere al nostro richiamo.

Utilizzando questo metodo, infatti, possiamo lasciar allontanare il nostro cucciolo tutte le volte che vogliamo, senza la paura che il cane possa scappare.