Non è impossibile mangiare con gusto senza pesare troppo sulla bilancia. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa vuole mostrare ai Lettori come preparare un gustoso dolce che abbia davvero poche calorie. Questa infatti sembra una comune torta alle mele ma ha meno di 80 calorie per fetta e cuoce in soli 15 minuti. Ecco quindi come prepararla alla perfezione e tutti gli ingredienti necessari per stupire con gusto.

Ingredienti per la torta alle mele light

150 grammi di albumi;

60 grammi di farina 00;

40 grammi di miele;

circa 2 mele medie;

10 grammi di lievito per dolci.

Come preparare un dolce alle mele con poche calorie

Questa ricetta non richiede l’utilizzo di burro, ma solo ingredienti leggeri e proteici. Per questo motivo la torta alle mele light è la scelta giusta per una pausa dolce ma senza troppe calorie. L’altro meraviglioso pregio di questo dolce è la velocità di preparazione. Soli 15 minuti di cottura per una torta soffice e gustosa. Basterà mescolare farina e miele fino a ottenere un composto sufficientemente denso.

È possibile scegliere la farina preferita, eventualmente aggiungendone poco per volta per ottenere la giusta consistenza. Poi montare a neve gli albumi con un pizzico di sale e incorporarli lentamente all’impasto per inglobare quanta più aria possibile. Inserire per ultimo il lievito e qualche sottile fetta di mela.

Decorazione e cottura

Tagliare circa due mele in fettine molto sottili e adagiarle sulla superficie della torta. Poi infornare il tutto per 15 minuti a 180 gradi. Usare il ripiano centrale del forno ventilato per favorire la crescita e la lievitazione. Con questa ricetta è possibile ottenere circa 6 fette di torta e ognuna di esse ha circa 70 calorie per porzione. Ecco un’alternativa leggera alla classica torta alle mele della nonna. Sembra una comune torta alle mele ma ha meno di 80 calorie per fetta e cuoce in soli 15 minuti.

