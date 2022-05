Riciclare e riutilizzare dei materiali destinati alla discarica non è solo una moda del momento. Ma è un’operazione utile e indispensabile per evitare che vengano prodotti sempre più rifiuti. Inoltre, dare una nuova vita a questi oggetti potrebbe anche farci risparmiare molti soldi. Ad esempio, invece di buttare i guanti di gomma bucati o rotti, potremmo riutilizzarli per risolvere alcuni problemi in casa. Inoltre, grazie al riciclo creativo il semplice involucro dell’uovo di Pasqua potrebbe trasformarsi, senza spendere neanche un soldo, in un bellissimo gioco per bambini.

Non conviene più buttare i vasetti di plastica e vetro degli yogurt perché potrebbero essere riciclati in questi modi geniali

Sono tanti gli oggetti in plastica o vetro che ogni giorno finiscono nel cestino della spazzatura ma che potrebbero diventare delle vere e proprio risorse per la casa. Pensiamo ai vasetti dello yogurt, che una volta vuoti sono destinati ad essere buttati via. Ma sfoderiamo la nostra creatività e vediamo come riutilizzarli. I vasetti di plastica degli yogurt sono usati spesso nella pratica del giardinaggio. Possiamo riempirli di terriccio e mettere in coltura i semi, fino alla nascita delle nuove piantine. Ricordiamo di creare dei fori sul fondo del vasetto, per fare in modo che l’acqua non ristagni.

Quante di noi hanno dei piccoli oggetti (forcine, elastici, mollette, campioncini di creme, ecc.) tutti sparsi in un cassetto? Ecco che i vasetti degli yogurt potrebbero aiutarci a ristabilire l’ordine. Diventeranno dei veri e propri porta oggetti molto utili. Mentre i barattoli grandi potrebbero essere utilissimi nella camera dei bambini per riporre le matite colorate e i pennarelli.

Come riutilizzare i vasetti di vetro

Nelle righe precedenti abbiamo visto che non conviene più buttare i vasetti di plastica dello yogurt, perché potrebbero essere molto utili in casa e in giardino. Ma anche i barattoli in vetro sono facili da riutilizzare. Anche questi vasetti sono molto utili per riporvi i piccoli materiali da cancelleria. Inoltre, potrebbero diventare dei magnifici porta candele o lanterne. Come fare? Laviamo per bene il nostro vasetto e riempiamolo di acqua fino alla sua metà. Ora inseriamo una candela dal fondo piatto e lasciamola galleggiare. Al posto dell’acqua possiamo usare anche del sale grosso. In questo caso, coloriamolo con delle tempere. Daremo un tocco di originalità alla nostra lanterna.

