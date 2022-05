Pochi conoscono i trucchi per scegliere il condizionatore migliore e come risparmiare sulla bolletta della luce nei prossimi mesi

In alcune zone d’Italia, per esempio al Sud, già il caldo inizia a farsi sentire. Contenti di questa anticipazione della bella stagione, gli italiani non perdono tempo per fare il primo bagno. Che l’estate sia ormai alle porte l’avevamo capito già dalla presenza delle fastidiosissime zanzare.

Purtroppo, il lato negativo dell’estate esiste e non possiamo fare altro che conviverci. Tuttavia, bisogna attuare tutte quelle strategie per evitare che il caldo ci rovini le giornate. Anche perché le zanzare, trovando un’ambiente fresco, non ci penseranno due volte ad allontanarsi.

Uno strumento che permette tutto ciò è, sicuramente, il condizionatore. Geniale chi l’abbia inventato, aggiungeremmo. Con l’arrivo dell’estate, gli italiani non ne possono fare a meno. Tuttavia, come ogni cosa, anche il condizionatore ha i suoi difetti. Spreca tanta energia.

Quest’estate, con i rincari della luce a cui abbiamo assistito, rischieremmo di trovare una bolletta della luce a costi esorbitanti. Per evitare questa spiacevole situazione ci viene in aiuto l’Unione Nazionale dei Consumatori.

La scelta andrebbe fatta a seconda delle nostre esigenze

Pochi conoscono i trucchi per la scelta del condizionatore, ma questa guida sarà alla portata di tutti. Come suggerisce questa fonte, la scelta di un buon condizionatore dipende da diversi fattori, primi tra tutti il nostro stile di vita e la dimensione della casa.

Facendo un rapido confronto tra i condizionatori fissi e quelli portatili, l’Unione Nazionale dei Consumatori sostiene che quello fisso sarebbe da preferire, sia per la capacità di refrigerazione sia in termini di rumore. Tuttavia, quello portatile costa meno, considerando anche il fatto che, per montare quello a parete, vi sarebbe bisogno di un tecnico.

Ciò nonostante, sulla base del rapporto qualità/prezzo, quello fisso sarebbe comunque più conveniente, poiché i consumi sarebbero inferiori. A questo proposito, due fattori che dovrebbero interessare maggiormente nella scelta del condizionatore migliore sono il tipo di motore e il BTU.

Pochi conoscono i trucchi per scegliere il condizionatore migliore e come risparmiare sulla bolletta della luce nei prossimi mesi

Mettendo a confronto questi due parametri, potremo conoscere i trucchi che ci porteranno alla scelta definitiva del nostro condizionatore, anche in termini economici. Il BTU non è altro che la capacità di refrigerazione. Ciò significa che una cifra superiore del BTU equivarrà ad una maggiore capacità.

Ovviamente, più la sua capacità è elevata, tanto più spreca energia. Pertanto, nella scelta, dovremmo optare per quelli a media capacità. L’altro parametro da guardare è il tipo di motore. Sembra che siano i motori inverter quelli che consumino meno energia.

In sostanza, per risparmiare sulle prossime bollette dovremmo scegliere un condizionatore con BTU medio ed a motore inverter. Inoltre, non bisognerebbe impostare il condizionatore a 18°, ma intorno ai 25° fino ad un massimo di 28°.

