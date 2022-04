Sappiamo quanto sia importante riciclare oggetti rotti o rovinati e dare loro una nuova vita. Riutilizzare dei materiali di scarto non è solo una moda, ma è anche un’occasione per produrre meno spazzatura, rispettare l’ambiente e risparmiare dei soldi. Abbiamo già visto come dei semplici e vecchi teli da mare, ad esempio, possano diventare un oggetto utile e decorativo per il giardino. Ma pensiamo anche alla carta dell’uovo di Pasqua, che spesso tutti buttiamo via, ma che potrebbe trasformarsi in un oggetto utile per far divertire i bambini.

Chi butta i guanti di gomma bucati non sa che potrebbero essere utilissimi in casa grazie a questo riciclo molto intelligente

Molte volte capita che oggetti di uso comune si rompano o si rovinino. Ma con un po’ di fantasia e altrettanto ingegno possiamo donare loro una nuova vita e un nuovo utilizzo. Pensiamo ai guanti di gomma che si usano per le pulizie di casa o per lavare le stoviglie. Capita spesso che si buchino o si usurino. In questi casi, la prima cosa che ci viene in mente di fare è quella di buttarli via. Ma, nelle prossime righe, forniremo ai nostri Lettori delle idee utili per riciclare questi oggetti e renderli utilissimi per la casa. Ad esempio, tagliando un guanto di gomma si possono ottenere tanti elastici utili per chiudere qualunque tipo di confezione, legare i cavi e tenere insieme le penne e le matite colorate dei bambini.

Altre utili soluzioni

In realtà, ci sono altri modi per riciclare i guanti di gomma rotti o bucati. Ad esempio, quante volte abbiamo cercato di aprire il coperchio di un barattolo di vetro e non ci siamo riusciti. Spesso scivola e sfugge dalle mani. La gomma è un ottimo materiale che ci consente di avere una presa più stabile. Grazie all’attrito che crea, riusciremo ad aprire con più facilità i nostri barattoli.

Quante volte, poi, notiamo sui nostri guanti di gomma solo un piccolo buchino. Naturalmente non possiamo utilizzarli per lavare le stoviglie, perché entrerebbe l’acqua, ma sarebbe anche un peccato buttarli via. Potremmo usarli per proteggere le mani quando applichiamo la tinta sui capelli. Eviteremo così di sporcarci, se il buco fosse veramente piccolo. Ecco, quindi, che chi butta i guanti di gomma bucati potrebbe gettare via degli oggetti davvero utili ed indispensabili per la casa.

