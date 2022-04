Il classico uovo di cioccolato è un dono molto apprezzato sia dai grandi che dai bambini. Una tradizione dolce, molto amata e che ha origini antichissime. Un regalo tipico del giorno di Pasqua, gradito non solo per la bontà del cioccolato, ma anche per la sorpresa nascosta al suo interno. Possiamo acquistarlo al supermercato. Ma, per un regalo importante e ricercato, anche comprarlo in pasticceria.

Durante il periodo pasquale abbiamo solo l’imbarazzo della scelta: c’è chi predilige l’uovo di cioccolato al latte e chi quello fondente. Ma non dimentichiamo anche quello bianco, alle nocciole e così via.

Chi butta la carta dell’uovo di Pasqua non sa che potrebbe essere utilissima grazie a questo riciclo divertente e creativo

Molto colorato, scintillante e apprezzato, soprattutto dai bambini, è l’incarto dell’uovo di Pasqua, che di solito viene buttato via. Ma molti non sanno che questo materiale di scarto potrebbe essere riutilizzato in molti modi. Proprio come i collant smagliati che, se riciclati in questo modo, potrebbero ripararci dal freddo in casa, anche la carta dell’uovo di Pasqua potrebbe essere facilmente recuperata.

Possiamo creare delle classiche girandole per far divertire i bambini, oppure riutilizzare questa carta per ricoprire un pacco regalo o dei libri. Ma, ancora, è utile per foderare i cassetti o per creare dei festoni da utilizzare durante le feste di compleanno dei bambini. Ma chi butta la carta dell’uovo di Pasqua probabilmente non sa che potrebbe riciclarla anche per costruire un aquilone colorato.

Cosa ci serve

Per costruire un aquilone colorato abbiamo bisogno di:

carta dell’uovo di Pasqua;

2 bacchette;

colla;

nastro adesivo;

filo da pesca;

spago.

Se vogliamo il nostro aquilone di forma romboidale, dobbiamo tagliare necessariamente la carta. In caso contrario, possiamo anche lasciare la sua forma originaria. Prendiamo le bacchette della stessa dimensione della carta e formiamo una croce. Uniamole con un po’ di colla e con lo spago. Adagiamo le bacchette sulla nostra carta e fissiamo le estremità con del nastro adesivo. Ora saranno ben salde all’involucro dell’uovo di Pasqua.

Non ci resta che fare un foro nella carta, proprio all’altezza dell’incrocio delle bacchette. Facciamo passare il filo da pesca e fissiamolo per bene alle asticelle. Il nostro aquilone è pronto per spiccare il volo. Per completare il lavoro, possiamo attaccare ai quattro angoli della carta delle strisce colorate create sempre con l’involucro dell’uovo di Pasqua.

