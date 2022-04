Capita spesso di buttare via degli oggetti che sono usurati, rotti o che semplicemente non servono più. Molti di noi pensano che sarebbe inutile conservarli in casa o in garage, perché occuperebbero solo dello spazio prezioso. E invece, da qualche anno stiamo assistendo ad un cambiamento radicale e drastico. Questi oggetti non sono più considerati degli scarti inutili, ma sempre più spesso sono utilizzati per altri scopi.

Modificare la loro destinazione d’uso e dare loro una nuova vita vuol dire produrre meno rifiuti e risparmiare anche del denaro. Ad esempio, dei semplicissimi collant rotti e smagliati potrebbero diventare degli oggetti indispensabili per la casa in inverno. Oppure i gusci delle noci potrebbero aiutarci a proteggere la salute delle piante.

Molti le buttano senza sapere che le vaschette in plastica di frutta e verdura valgono oro grazie a questo riciclo geniale

La plastica è un materiale diffusissimo e molto presente nella nostra vita. Guardiamoci intorno: siamo completamente inondati di plastica. Ma con un po’ di fantasia e creatività molti oggetti realizzati con questo materiale potrebbero essere riutilizzati per altri scopi. Ad esempio, pensiamo alla frutta e alla verdura che compriamo al supermercato, contenuta nelle vaschette in plastica. Di solito torniamo a casa e le buttiamo via.

Ma in realtà, queste vaschette potrebbero essere riciclate con facilità. Potrebbero essere utili in giardino e diventare dei vasi per i fiori. Dobbiamo solo creare dei fori sul fondo della vaschetta, per favorire la fuoriuscita dell’acqua in eccesso ed evitare i ristagni pericolosi per le radici.

Altri utilizzi

Ma le vaschette in plastica possono essere riutilizzate anche in casa. Se sono di piccole dimensioni, potremmo riempirle di erbe aromatiche essiccate o fiori di lavanda e lasciarle nell’armadio. Diventeranno dei veri e propri profumatori. Sono utilissime anche nella cameretta dei nostri bambini. Non solo per organizzare la loro biancheria intima e i calzini, ma anche per riporre in maniera ordinata le matite colorate, i pennarelli e i piccoli giochini.

Spostiamoci in cucina. Le vaschette potrebbero diventare dei veri e propri organizer utili per mantenere l’ordine all’interno del frigorifero. Ma indispensabili anche per riporre le spugne e il detersivo per i piatti nella zona del lavello in cucina. Molti le buttano senza sapere che le vaschette potrebbero diventare indispensabili per la casa e il giardino.

