Con il loro gusto delicato e le poche calorie, i fiori di zucca sono i protagonisti assoluti di molti piatti. Parliamo di infiorescenze commestibili della specie Cucurbita. Grazie al loro colore vivace, rallegrano la tavola primaverile ed estiva. Un vegetale molto versatile che può essere preparato in diversi modi. Al forno, ripieno, fritto e così via. Ma è anche il protagonista di molti primi piatti. Possiamo mangiare questi alimenti sia crudi che cotti e sono una vera delizia. Insomma, le ricette da seguire sono tantissime, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Non con ricotta né acciughe, riempiamo invece i fiori di zucca con questa farcitura morbida ed invitante ricca di nutrienti essenziali

Secondo gli esperti, i fiori di zucca sarebbero ricchi di fibre. Infatti aiuterebbero e favorire il transito intestinale. Ma non solo, la scarsa presenza dei grassi renderebbe questi alimenti adatti anche ai soggetti che soffrono di colesterolo alto. Chi non ha mai preparato i fiori di zucca ripieni? Spesso utilizziamo come farcitura la ricotta, ma anche le acciughe e la mozzarella. La ricetta che stiamo per fornire, invece, ha come protagonista un ripieno a base di patate. Un tubero che favorirebbe il benessere dell’intestino e agirebbe sul metabolismo grazie alla vitamina B. Inoltre, la patata controllerebbe l’assorbimento del colesterolo e degli zuccheri.

Ecco gli ingredienti per la preparazione dei fiori di zucca ripieni di patate:

10 fiori di zucca;

350 g di patate;

1 uovo;

1 fetta spesa di prosciutto;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

prezzemolo q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Iniziamo la nostra ricetta lavando le patate. Versiamole in abbondante acqua e lasciamo cuocere per circa 30 minuti. Verifichiamo la cottura bucandole con la forchetta. Una volta pronte, aspettiamo che si intiepidiscano ed eliminiamo la buccia. Dopo aver schiacciato le patate con lo schiacciapatate, uniamo nella stessa ciotola il formaggio grattugiato, l’uovo, il prezzemolo tritato e il prosciutto cotto tagliato a piccoli dadini. Aggiustiamo quindi di sale.

Amalgamiamo tutti gli ingredienti e inseriamo il composto in una sac à poche. Nel frattempo, eliminiamo il pistillo dai fiori di zucca, laviamoli e asciughiamoli per bene. Farciamo i fiori con l’aiuto della sac à poche. Una volta pronti, adagiamoli all’interno di una teglia rivestita con carta forno. Condiamo con l’olio EVO e lasciamo cuocere in forno per circa 15 minuti ad una temperatura di 180 gradi. Quindi prepariamo questi fiori di zucca davvero eccezionali non con ricotta né acciughe, ma con una fantastica e originale ricetta.

