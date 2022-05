Sappiamo che il colesterolo è un grasso presente nel sangue e che ha la capacità di svolgere diverse funzioni. La maggior parte di esso viene prodotto dall’organismo e solo il 20% sarebbe assimilato attraverso gli alimenti. Un eccesso di colesterolo potrebbe provocare delle gravi malattie e mettere a rischio la salute del cuore. È necessario, quindi, sottoporsi periodicamente a delle analisi del sangue, per verificare che i valori siano sempre nella norma.

Una dieta sana e regolare aiuterebbe ad abbassare i livelli di colesterolo. Ma anche una corretta attività fisica (palestra, passeggiate, bicicletta) sarebbe fondamentale per rimanere in salute. A tal proposito, ecco quanti minuti dovremmo camminare ogni giorno per abbassare i livelli di colesterolo.

Non solo legumi e cereali

Tra gli alimenti che potrebbero abbassare i livelli di colesterolo, troviamo principalmente i cibi ricchi di fibre. Pensiamo alla frutta, alla verdura, al pane interale, ai legumi, ai cereali integrali e così via. Ma non dobbiamo sottovalutare i benefici della frutta a guscio. Conosciamo già le proprietà nutrizionali delle noci e delle mandorle. Ma oggi vogliamo parlare di un alimento altrettanto importante. Ci riferiamo alla nocciola, ricavata da una pianta da frutto originaria dell’Asia Minore e dell’Europa. La nocciola ha un sapore dolce e burroso che ben si sposa con il cioccolato. Un prodotto versatile che può anche essere utilizzato nelle preparazioni di ricette salate, come primi e secondi piatti. Naturalmente non dobbiamo assolutamente consumare le nocciole in caso di accertata ipersensibilità al prodotto.

Aiuterebbe consumare una manciata di questo alimento ogni giorno per abbassare colesterolo, trigliceridi e pressione arteriosa

Secondo gli esperti, la nocciola sarebbe un vero e proprio toccasana per la salute del nostro organismo. Un alimento ricco di fibre naturali che agirebbero sul buon funzionamento dell’intestino. Questo alimento conterebbe una buona quantità di acidi grassi, tra cui l’acido oleico, che potrebbe aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo e di conseguenza anche a proteggere la salute del nostro cuore. Inoltre, la nocciola manterrebbe regolari i livelli della pressione arteriosa.

Questo alimento è molto apprezzato come snack salutare e gustoso, da mangiare al mattino o durante il pomeriggio. Uno spezza fame ricco di vitamine, calcio, magnesio e ferro. Ecco perché aiuterebbe consumare una manciata di questo alimento per rimanere in salute. Naturalmente, per ulteriori informazioni è sempre necessario rivolgersi al medico di fiducia.

