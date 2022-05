Il pesce è uno degli alimenti presenti nella dieta mediterranea ed è da sempre considerato amico della salute. Secondo gli esperti, bisognerebbe consumare almeno due porzioni di pesce alla settimana. Parliamo di un prodotto ricco di nutrienti, molto importanti per il nostro benessere. Pensiamo, ad esempio, agli acidi grassi Omega 3 (definiti grassi buoni), che aiuterebbero il cuore a rimanere in salute. Al fosforo, che rafforzerebbe la memoria, e a calcio e vitamina D, molto utili per prevenire le malattie che colpiscono le ossa.

Un pesce dalle tante preparazioni

Sono tantissime le varietà di pesce che troviamo sui banchi delle pescherie. Dobbiamo solo scegliere in base ai nostri gusti. Ma, prima di acquistarlo, facciamo molta attenzione, perché certi particolari importanti ci aiutano a capire se quello che stiamo comprando è pesce fresco o congelato. In questa stagione non può mancare sulle nostre tavole un prodotto ittico davvero eccezionale. Parliamo del tonno fresco, uno dei pesci più famosi e consumati al Mondo.

Le sue carni sono molto tenere e pregiate. Ne esistono varie specie, ma quelle più acquistate sono: il tonno rosso, il tonno a pinna gialla e il tonno bianco. Parliamo di uno degli alimenti più versatili della cucina italiana e molto semplice da preparare. Oltre al tonno fresco, possiamo anche acquistare quello in scatola, conservato in olio d’oliva. E quello in salamoia, che viene lavorato e conservato in acqua salata.

Oltre a tenere a bada i trigliceridi, questo pesce dalla carne tenera potrebbe anche rafforzare la memoria e migliorare l’umore

Il tonno è uno dei prodotti ittici più acquistati. Ma non tutti sanno che questo alimento avrebbe anche degli importantissimi valori nutrizionali. Gli esperti affermano che il tonno sarebbe un’ottima fonte di acidi grassi Omega 3. Questi grassi buoni non solo agirebbero sulla buona salute del cuore, ma avrebbero anche il compito di tenere sotto controllo i trigliceridi. Inoltre, molti nutrienti sarebbero fondamentali per aumentare le capacità cognitive e proteggere contro la depressione.

Infatti, oltre a tenere a bada i trigliceridi, il tonno sarebbe in grado anche di migliorare l’umore. Ma facciamo attenzione e consumiamolo in quantità non eccessive, perché questo pesce, soprattutto se mangiato fresco, potrebbe contenere del mercurio. In ogni caso, è sempre consigliato confrontarsi con il proprio medico e capire se questo prodotto possa essere inserito nella nostra alimentazione.

