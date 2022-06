Nelle stagioni più calde dell’anno, la natura si risveglia.

Le semine nell’orto iniziano a dare i propri frutti e ci permettono di raccogliere frutta e verdura sana e gustosa, a km 0. D’altro canto, però, in questa stagione anche gli insetti iniziano a gironzolare molto di più intorno alle nostre piante. La brutta notizia è che non tutti questi insetti sono innocui per le piante.

Gran parte di questi insetti, infatti, possono attaccarne foglie, frutti e steli, risucchiandone la linfa o veicolando malattie mortali per il verde. Basti pensare al nemico numero 1 dei pomodori che, se non scacceremo immediatamente, potrebbe costringerci a buttare tutto il raccolto.

In mezzo ai tanti insetti dannosi che esistono in natura, però, ce ne sono tanti altri che potrebbero aiutare e rinforzare le piante del nostro orto.

Esiste, in particolare, un insetto molto comune, che molti di noi scacciano dall’orto, per paura che possa danneggiare le piante. In realtà, questo piccolo animaletto si ciba degli altri insetti, proteggendo così le nostre piante da attacchi pericolosi, ed è per questo che non dovremmo scacciarlo più.

Sbaglia chi scaccia questo insetto dalle piante e dall’orto perché stermina i parassiti e salva le coltivazioni

Quando vediamo una coccinella su una pianta, dovremmo esserne molto felici. Questo piccolo coleottero, infatti, non è solo bello esteticamente, grazie ai colori sgargianti che colorano la sua corazza.

La coccinella sarebbe una vera e propria mano santa per le nostre piante, perché le difenderebbe dagli attacchi dei parassiti. Infatti, si ciba di larve e di piccoli insetti, come afidi e pidocchi delle piante.

Un vero insetticida biologico e del tutto naturale

In pratica, la coccinella è un vero e proprio aiutante di chi coltiva un orto e per questo è molto apprezzata in agricoltura biologica.

Oltretutto, possiamo considerarla come una delle migliori alternative per chi coltiva un orto in modo del tutto naturale e non vuole utilizzare pesticidi. Per questo motivo sbaglia chi scaccia questo insetto dalle piante e dalle coltivazioni del proprio orticello.

Un animale che porta fortuna

Oltre ai vantaggi che procurerebbe nell’orto, è risaputo che le coccinelle sarebbero un vero e proprio portafortuna. Ma da dove deriva questa leggenda?

La sua fama nascerebbe soprattutto dal colore delle sue ali, le elitre. Il rosso con cui questa zona è colorata, infatti, simboleggerebbe valori positivi, come il successo, la passione e la vitalità.

Inoltre, secondo alcune antiche tradizioni, la coccinella sarebbe una sorta di messaggera degli dei. Ecco da dove deriverebbe la sua aura di porta fortuna, un motivo in più per non scacciarla dai nostri giardini.

