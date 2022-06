Sempre più giovani desiderano tornare nella loro terra d’origine. Dall’inizio della pandemia, tanti fuorisede hanno deciso di fare ritorno nelle proprie città di provenienza dopo anni di assenza. Sarà stato il Covid che ha cambiato il nostro modo di vivere la vita o sarà soltanto il richiamo di casa. Resta il fatto che sono ormai in tanti ad aver voglia di avvicinarsi alla famiglia e di non vagare più in giro per l’Italia. E sono soprattutto i giovani del Sud a doversi spostare per trovare un buon impiego e a lasciare tutti i loro affetti.

A questo proposito, gli esperti di concorsi di ProiezionidiBorsa vogliono segnalare ai loro Lettori siciliani o semplicemente amanti dell’Isola, un’opportunità presso il Comune di Palermo. Si tratta del concorso per 60 funzionari di categoria D, a tempo pieno e determinato fino al prossimo 31 dicembre 2023.

È possibile inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il prossimo 13 giugno, accedendo all’apposito link con le proprie credenziali SPID.

Vediamo ora i dettagli della procedura selettiva, inclusi i requisiti e la prova da svolgere.

Il Comune di Palermo cerca 60 risorse da selezionare con una prova a crocette da svolgere tra pochissimo

Iniziamo dalla ripartizione dei 60 posti messi a concorso, nel modo che segue:

19 funzionari amministrativi;

6 funzionari tecnici impiantisti;

3 funzionari tecnici impiantisti con certificazione EGE;

4 funzionari tecnici progettisti con specializzazione in strutture;

2 funzionari tecnici progettisti con specializzazione nei trasporti;

2 funzionari tecnici progettisti con specializzazione nell’idraulica;

3 funzionari tecnici progettisti con specializzazione in ambiente e territorio;

2 funzionari tecnici progettisti in possesso dell’abilitazione antincendio;

2 funzionari informatici;

17 funzionari contabili.

Andiamo ora ai requisiti, per cui si richiede il possesso dei classici generali come il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego. Il titolo di studio necessario ai fini della selezione è il diploma di laurea o la laurea magistrale specifica in base al profilo selezionato. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare la voce “requisiti specifici” presente nel bando di concorso.

La selezione consiste in un quiz a risposta multipla da svolgere entro un’ora, in modalità telematica.

Il testo del bando riporta già le date delle prove di ciascun profilo, che si svolgeranno dal 20 al 24 giugno.

Il Comune di Palermo cerca nuovi funzionari, occhio alla scadenza imminente per l’invio delle candidature.

