Con l’arrivo del caldo è estremamente importante idratarci. Non sempre, però, bere tanta acqua può essere utile a questo scopo. Infatti, se beviamo troppo i nostri reni potrebbero avere delle difficoltà a eliminarla. Questo porterebbe il sodio contenuto nel nostro sangue a diluirsi e a portarci alla iponatriemia Tra i sintomi di questa malattia possiamo trovare mal di testa, crampi muscolari e tachicardia.

Per fortuna, non c’è solo l’acqua per idratarci, ma anche verdura e frutta che ci aiuterebbero ad assimilare i liquidi più facilmente. Alcuni di questi sono inaspettati, soprattutto per quanto riguarda la verdura. Tuttavia, in particolare in estate, è importantissimo aggiungerli ai nostri pasti.

Le verdure

Il primo di tutti è la lattuga. Durante il periodo più caldo dell’anno questo alimento è molto popolare. L’insalata, infatti, è una delle nostre scelte più popolari per quanto riguarda pranzi e cene leggere. Non solo, quindi, ci serve per una dieta più salutare, ma anche per idratarci. La lattuga avrebbe un’alta percentuale di acqua, insieme a fibre e vitamine che aiutano il nostro corpo.

Anche le zucchine sono ricche di componenti benefici per il nostro corpo. Tra questi troviamo la vitamina C, che aiuta le nostre difese immunitarie. Le zucchine hanno al loro interno molta acqua, che contribuisce a mantenerci idratati.

Il sedano ha pochissime calorie, ma tantissimo liquido. Un’ottima fonte di acqua e nutrienti, come la vitamina K e il potassio, che promuovono la nostra salute. Facile da inserire nella nostra dieta, il sedano può essere anche mangiato come snack.

Infine anche il cavolfiore può essere un’aggiunta importante ai nostri pasti per una corretta idratazione. Non solo ricco di vitamine, questa gustosa verdura è anche ricca di sali minerali che aiutano il cervello e il metabolismo.

Non c’è solo l’acqua per idratarci, ma anche questi cibi ricchi di questo elemento perfetti per l’estate

Abbiamo, quindi, diverse opzioni che non vedono la pura acqua come protagonista. Le verdure e la frutta, ricche di liquidi, possono facilmente essere inseriti nei nostri pasti. Questo grazie a ricette estive gustose e leggere che ci permettono di affrontare il caldo.

Inoltre dobbiamo sempre ricordarci anche di idratare la nostra pelle per avere un viso sempre curato. Soprattutto durante l’estate una buona crema idratante o delle maschere anche fatte in casa possono aiutarci. L’idratazione viene sia da dentro che da fuori ed è importantissima non solo per la nostra salute, ma anche per la nostra bellezza.

Lettura consigliata

Frutta secca e spinaci sono ricchi di questo sale minerale importantissimo per il nostro corpo durante l’estate