Negli ultimi anni, la corretta pulizia della pelle è diventata sempre più importante nella nostra routine. Abbiamo molti prodotti a nostra disposizione. Tonici, creme giorno e maschere per il viso, sono solo alcuni dei tanti. Ci troviamo anche a creare maschere fai da te per l’idratazione del viso.

Spesso, però, ci troviamo a concentrarci sui prodotti, ma non sul corretto ordine in cui vanno applicati. Non seguire una giusta scaletta potrebbe rendere vani i nostri sforzi. Soprattutto una giusta distinzione tra routine per il giorno e una per la notte è molto importante.

Come avere una pelle morbida e pulita applicando creme e prodotti di bellezza nell’ordine corretto

Per prima cosa ricordiamoci che non è necessario utilizzare tutti i prodotti di questa lista. L’ordine è più importante della quantità. Ci sono alcuni passaggi che possono essere saltati se non si vuole comprare un numero eccessivo di cosmetici.

Per quanto riguarda la routine mattutina, il primo passaggio è sicuramente la pulizia. Utilizzare un buon detergente ci aiuterà ad eliminare il sudore accumulato durante la notte. Scegliamone uno non troppo aggressivo e che non contenga alcol. Risciacquiamo con acqua tiepida e asciughiamo.

Il secondo passaggio per capire come avere una pelle morbida e pulita, è l’utilizzo di un tonico. Questo prodotto aiuta a idratare, ridurre la formazione di rughe e può essere utilizzato come esfoliante. Eventualmente, questo passaggio può essere saltato.

Passiamo al siero, utilissimo per nutrire la nostra pelle con vitamine e acido ialuronico. Applicare il siero prima delle creme idratanti, permette al viso di assorbire tutti gli elementi. Per questo è importante avere un giusto ordine. Dopo il siero applichiamo la crema occhi che aiuta a limitare la formazione di rughe.

Infine applichiamo una crema idratante che servirà a proteggere la nostra pelle e a idratarla. Ci sono diverse creme ed è importante capire che tipo di pelle abbiamo, per scegliere quella corretta. L’ultimo passaggio è mettere la crema solare. Un elemento fondamentale anche in inverno, poiché potrebbe prevenire l’invecchiamento e il cancro alla pelle. Meglio scegliere una crema che superi i 30 SPF, per essere uno scudo efficace contro i raggi UV.

La routine adatta per la sera

Dopo la routine per il giorno, è necessario avere anche una routine adatta alla sera. I passaggi sono simili, a parte l’utilizzo di crema solare, non necessaria di notte. Infatti, questa viene sostituita da olio per il viso oppure una crema notte all’acido ialuronico. Quando è possibile consigliamo di fare anche una maschera per il viso come primo passaggio. Possiamo comprarla oppure farne una in casa.

Così avremo una pelle pulita e morbida come quella di un bambino, sistemando solamente l’ordine dei prodotti.

Lettura consigliata

Per dimagrire e curare la pelle non solo tisane depurative ma anche questa bevanda con 1 ingrediente che possiamo fare in casa