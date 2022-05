La comodità è un fattore importante e da non trascurare nella scelta dell’outfit. Oltre che in abiti e copricapi, questo vantaggio si ricerca soprattutto nelle scarpe. Pensiamo a quando siamo in giro tutto il giorno: senza un pratico paio di calzature i nostri piedi finirebbero per chiederci pietà. Per fortuna, esistono dei modelli chic che alleggeriranno la nostra camminata, rendendo confortevole ogni passo.

In più, si afferma da tempo una tipologia di scarpe che riesce a unire la comodità assoluta allo stile. Si tratta delle amate sneakers, che tornano di moda anche in questo 2022. Già dalla primavera in corso e per tutta l’estate faranno compagnia in strada a moltissime donne. Per cui, ecco le sneakers del momento, tra sorprese affascinanti e graditi ritorni.

Dallo stile casual al formale

Scarpe come le sneakers sono da sempre il complemento per look informali e piuttosto casual. Perfette da indossare per fare shopping o il classico aperitivo con le amiche. Ma grazie alla loro incredibile versatilità potrebbero tranquillamente completare anche gli outfit più raffinati.

Pensiamo alle intramontabili sneakers bianche, come le iconiche Stan Smith. Nei trend primaverili del 2022 si abbinano a un look total white con pantaloni eleganti maschili e una camicetta regular.

Se le preferiamo scure, proviamo ad accostare le nostre sneakers a un fantastico micro cardigan. Indossiamo sotto una splendida gonna midi dalle tinte floreali oppure in satin, e faremo un figurone.

Le sneakers colorate, invece, si trovano alla grande con camicia bianca e jeans chiari. Un paio di Autry vintage o le superlative Nike Dunk sapranno regalare quel tocco fashion che ci mancava fuori casa.

Ecco le sneakers del momento, così comode e alla moda che tutte ne andranno pazze in questo 2022

Ma quali sono effettivamente i modelli che sfonderanno almeno fino all’estate prossima? La prima categoria è senza dubbio quella delle neon sneakers. In netto contrasto con la monotonia delle tipologie monocolore, accenderanno la bella stagione con l’effetto fluo. I loro colori sgargianti sono un omaggio agli anni Novanta e i brand più gettonati le stanno già proponendo sul mercato.

Se non abbiamo mai dimenticato le scarpe che indossavamo da bambini, saremo felici di sapere che ritornano anche le sneakers con gli strappi. Marchi come le storiche e indimenticate Superga saranno ancora una volta al nostro fianco fuori casa.

Infine, rientra in corsa un indiscusso modello di scarpe che abbiamo imparato ad apprezzare nel recente passato. Parliamo delle straordinarie Converse, soprattutto quelle in bianco e nero. Celebrità assolute come Gigi Hadid e Kendall Jenner le hanno già ai piedi e le sfoggiano con classe abbinate ai jeans.

Approfondimento

Ecco quali sono le scarpe comode e ammortizzate per camminare a passo veloce e non sentire subito i piedi stanchi