Riutilizzare oggetti che avremmo buttato via è sempre una buona idea per aiutare l’ambiente. Riciclando anche le cose più strane è possibile creare nuovi oggetti con cui decorare casa. Un ottimo modo non solo per evitare di inquinare ma anche per risparmiare un po’ di soldi.

Il principio alla base del riciclo è proprio questo, sfruttare la creatività per ottimizzare i costi riducendo l’inquinamento. Però è normale chiedersi come fare se non si hanno molte idee, ma solo buona manualità. Abbiamo già visto come con un ombrello rotto possiamo realizzare splendide idee di riciclo. Oggi invece penseremo a come riutilizzare i barattoli delle conserve.

Non buttiamo subito i barattoli in vetro se possiamo realizzare questa magica idea di riciclo natalizia

Ormai non manca moltissimo a Natale, poco più di un mese e saremo avvolti nell’atmosfera natalizia. Chi ama questa festività non può lasciarsi scappare questa idea creativa per addobbare ogni angolo di casa.

Dopo aver creato l’atmosfera con, ad esempio, l’aroma di Nutella dovremo pensare a come decorare un tavolino da caffè o una mensola. Non basta infatti addobbare l’albero di Natale o mettere una ghirlanda sulla porta. Se vogliamo davvero immergerci nella magia del Natale dovremo anche realizzare delle graziose lanterne.

Come? Riutilizzando semplici barattoli di vetro delle conserve che abbiamo preparato. Il procedimento è davvero semplice, basterà prima di tutto lavare con cura i barattoli. Mettiamoli in lavastoviglie per eliminare ogni residuo di cibo o olio.

Procuriamoci del nastro carta, pennelli, vernice a gesso per un effetto opaco, sale grosso e candele. Andremo a decorare i nostri barattoli a tema e non serve essere bravi a disegnare. Su un foglio di carta stampiamo il disegno che preferiamo, una figura stilizzata di un pupazzo di neve, un albero, una renna.

Prendiamo il nastro carta e tagliamo qualche striscia e incolliamola sul tavolo, lasciando fuori uno dei lembi per poterlo rimuovere. Mettiamo le strisce con una parte sovrapposta, creando così il nostro stencil adesivo.

Il tocco finale

Ripassiamo con una penna o una matita il disegno che abbiamo stampato e ritagliato sulla “tela” di nastro carta. Incolliamolo sul barattolo e poi non ci resta che dipingere tutta la superficie. Quando la vernice sarà asciutta rimuoviamo delicatamente lo stencil adesivo. Mettiamo nel barattolo la candela, meglio se dal diametro più grosso e poi versiamo il sale per tenerla ben fissa.

Insomma, non buttiamo subito i barattoli in vetro se possiamo realizzare questa magica idea di riciclo natalizia. Ecco le lanternine fai da te che illumineranno con la loro luce tenue ogni punto della casa. Sbizzarriamoci con i disegni che vogliamo e prepariamoci alla festa più amata dell’anno.

