Aumenta il freddo e con esso la voglia di accendere il forno per preparare qualche torta. Innanzitutto, per riempire la cucina di profumo e di tepore. Poi anche per consegnare qualcosa di genuino alla colazione dei nostri cari. Abbiamo visto che per evitare che il nostro fegato si ammali dovremmo ridurre il consumo di questi alimenti molto usati. Preparare in casa delle torte di mele o delle crostate non ci farà correre troppi rischi in questo senso, anche se è bene non abusarne. E a proposito di ricette casalinghe, ne parlano tutti di questo dolce strepitoso che sta spopolando ed è fatto col pane secco avanzato. È una ricetta di montagna, figlia di una tradizione in cui nulla si butta via e tutto può tornare utile.

La torta di pane secco e cioccolato

Non ha un nome vero e proprio questo dessert, che potremmo chiamare semplicemente: torta di pane secco e cioccolato. Ecco i pochi ingredienti che ci servono per la ricetta:

180 grammi di pane secco;

220 grammi di cioccolato fondente;

90 grammi di burro;

3 uova

140 grammi di zucchero;

600 ml di latte;

un paio di cucchiai di liquore per dolci;

20 grammi di pane grattato

Essendo una ricetta di montagna, è presente il liquore per dare energia alla ricetta. Solitamente è usato il rum, oppure la grappa. Se vogliamo ovviamente far assaggiare questa torta anche i nostri bambini, sarà bene sostituire il liquore magari con uno sciroppo per dolci. Attenzione però che deve legarsi bene al cioccolato, come potrebbe essere uno sciroppo alle ciliegie.

Ecco i passi della nostra ricetta e la sua preparazione:

innanzitutto, dobbiamo dedicarci al pane, tagliandolo a fette e mettendolo in ammollo nel latte per una mezz’oretta;

quindi prendiamo il mixer e inseriamo il pane con il latte, le uova, il cioccolato e tutti gli altri ingredienti, fino a creare una bella crema densa. Data la presenza di ingredienti consistenti, consigliamo il mix con la macchina, per evitare di finire con degli avambracci degni di un culturista;

prendiamo una teglia da forno, ungiamola con il burro e cospargiamola con il pane grattato;

versiamo al suo interno il nostro impasto, infornando per una mezz’oretta a 180 °;

passiamo poi ad altri 30 minuti, con il forno elevato a 200 °.

Molto piacevole decorare la nostra torta con panna o crema pasticcera.

