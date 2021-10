Il cavolfiore e l’olio di oliva sono due prodotti che non devono mai mancare sulle nostre tavole. Un suo frequente consumo può aiutare a preservare la salute dell’intestino, favorire un buon metabolismo, a proteggere la salute cardiovascolare e quella delle ossa e dei denti. L’olio di oliva, secondo alcuni studi scientifici, potrebbe aiutare a combattere i problemi cardiovascolari, oltre ad esercitare un azione antibatterica. Nello scrivere ciò, ricordiamo però che non esistono super-alimenti capaci autonomamente di espletare queste funzioni e che una dieta equilibrata e uno stile di vita sano fanno la differenza.

In questo articolo spieghiamo come preparare una buonissima conserva utilizzando due prodotti della terra, cavolfiori e olio di oliva. La ricetta che proponiamo è semplice e molto gustosa, ottima come antipasto, contorni e insalate.

Ingredienti

a) 1 cavolfiore medio;

b) 1 peperoncino piccante;

c) 1 cucchiaio di sale;

d) 1 spicchio di aglio;

e) 2 bicchieri di aceto;

f) foglie di alloro;

g) 4 bicchieri di vino bianco;

h) Olio Evo.

Procedimento

Ecco come preparare una buonissima conserva utilizzando due prodotti della terra, cavolfiori e olio di oliva.

Pulire il cavolfiore eliminando le foglie e lasciando solo le cime.

Metterle in una ciotola con acqua e bicarbonato e lavare. Sciacquare bene e fare colare in uno scolapasta.

Prendere una pentola e versare all’interno il sale, l’aceto, il vino e portare ad ebollizione. Aggiungere il cavolfiore e lasciare bollire per altri sei minuti, spegnere la fiamma e scolare il cavolfiore con una schiumarola. Dopo aver fatto gocciolare le cime, adagiarle su un canovaccio e lasciarle asciugare per circa otto ore. Sterilizzare i vasetti che conterranno i cavolfiori, versare all’interno un po’ di olio di oliva e uno strato di cavolfiore con gli aromi scelti e l’olio di oliva. Riempire tutto il vasetto facendo in modo che l’olio di oliva copra tutto. Lasciarli aperti per qualche ora e poi metterli in frigorifero. Le conserve potranno essere servite a tavola dopo quindici giorni.

I barattoli possono anche essere riposti i in una pentola e coperti con dell’acqua per poi portarla ad ebollizione. Lasciare bollire per circa dieci minuti, spegnere la fiamma e far raffreddare stesso nell’acqua.

Conservare i vasetti in un luogo fresco e buio, senza metterli in frigorifero.