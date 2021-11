Ecco come spellare le mandorle senza fatica e in poco tempo con 2 semplici trucchi

La frutta secca è un vero dono della Natura, per il loro sapore estremamente buono e le loro proprietà straordinarie. Oltre i pistacchi, noci, nocciole, le mandorle rappresentano un vero classico in cucina, per la varietà di piatti.

Ne esistono di vari tipi, ma quelle comuni e commestibili si riferiscono al Prunus amygdalus communis. 100 gr di mandorle hanno oltre 600 calorie, contengono poca acqua e carboidrati, molti lipidi, tra cui molti acidi grassi. Ricche di vitamine, minerali, soprattutto potassio, antiossidanti, rappresentano uno spezza fame nutriente ed energizzante, se in quantità non eccessive.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Prima di assaporarle, però, assicuriamoci di non essere allergici o non farne abuso per scongiurare la comparsa di problemi di salute. La vera seccatura di questo frutto non è semplicemente eliminare il guscio, ma soprattutto la sottile pellicina, soprattutto quando dobbiamo preparare farine o altre ricette.

Togliere il guscio

Per quanto riguarda il guscio duro e spesso, per non distruggere la mandorla all’interno e fare in fretta, esistono diversi attrezzi specifici molto utili. Il classico schiaccianoci, se utilizzato con troppa forza, potrebbe rovinare l’interno, rompendo il frutto il mille pezzettini.

Quando la dimensione della mandorla non è esageratamente grossa, potremmo valutare l’idea di acquistare un rompi mandorle specifico, che possiamo anche trovare online. Se dobbiamo sgusciarne tante e in poco tempo, allora sarà meglio pensare di comprare lo schiaccia mandorle elettrico, comodo, sicuro, ci farà risparmiare molto tempo. Se vogliamo spendere di meno e non attaccare spine elettriche, esiste anche la versione manuale con leva, invece del motorino elettrico.

Una volta che avremo eliminato il guscio, dovremo pensare alla pellicina. Se la mandorla è fresca, non avremo grossi problemi a toglierla con facilità, ma se è secca, sarà più problematico.

Ecco come spellare le mandorle senza fatica e in poco tempo con 2 semplici trucchi

Il classico metodo per togliere la buccia sottile delle mandorle consiste nel mettere le mandorle per pochi minuti dentro una pentola d’acqua bollente. Dopo di che bisogna scolarle e versare dell’acqua fredda.

Ma non è l’unica soluzione, ecco come spellare le mandorle senza fatica e in poco tempo con 2 semplici trucchi ugualmente efficaci.

Il primo prevede l’uso del microonde, basteranno pochissimi minuti per risolvere il problema. Procuriamoci un contenitore a 2 livelli per le cotture al vapore, adatto al microonde, inseriamo dell’acqua nella parte bassa e le mandorle da spellare nella parte superiore. Impostiamo alla massima potenza per qualche minuto, il vapore ammorbidirà la pellicina e sarà semplice eliminarla.

Il secondo metodo, meno veloce, consiste nel mettere ammollo le mandorle in un contenitore con acqua tiepida per almeno 30 minuti. Poi potremo scolarle, togliere la buccia facilmente e farle asciugare.