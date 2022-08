Può capitare di tornare magari da un fine settimana fuori e di trovare il pane vecchio. Quello duro che anche volendo non riusciamo proprio a mangiare. Molte volte si riesce ancora a mangiare, altre invece non possiamo proprio più farci nulla. Allora come possiamo utilizzare il pane vecchio? In cucina questo troverà sicuramente una seconda vita. Infatti non dobbiamo assolutamente buttarlo.

Dove si butta il pane vecchio

Anche se questo ha una seconda vita, spesso ci capita di doverlo buttare. Dobbiamo però sempre cercare di limitare gli sprechi di cibo. Ma in casi estremi cerchiamo di buttarlo correttamente.

Essendo questo uno scarto alimentare, andrà per forza buttato nell’umido, il famoso sacchetto dove si buttano tutti gli scarti alimentari: dalla buccia di frutta e verdura ai fondi di caffè della moka.

Ma prima di buttarlo dobbiamo assolutamente provare a cucinarlo in questo modo. Sarà una vera sorpresa. Non dimentichiamo poi che la carta che solitamente lo contiene può essere tranquillamente usata per conservare le verdure in frigorifero al posto della plastica.

Non buttiamo il pane vecchio per fare una ricetta senza microonde

Una ricetta veramente buona e veloce che possiamo fare anche senza usare il microonde. La prima cosa che dobbiamo prendere sono dei pomodori abbastanza grandi, non prendiamo quelli piccoli. Tagliamo ora la parte superiore e scaviamo lungo i bordi andando a rimuovere l’interno.

Ora tagliamo per bene la parte interna dei pomodori e mettiamola in una ciotola. Prendiamo ora una mozzarella e tagliamola a quadretti, quindi aggiungiamola nella ciotola con i pomodori tagliati.

Prendiamo delle foglie di basilico e tagliamo finemente, possiamo usare anche delle forbici per fare prima oppure un coltello da cucina. Condiamo con olio e del sale.

Ora tocca all’ingrediente principale

Prendiamo il nostro pane vecchio e grattugiamolo con una grattugia. Una volta che lo abbiamo grattato tutto, aggiungiamolo nella ciotola. Con un cucchiaio mescoliamo per bene tutto.

Prendiamo ora una pirofila, aggiungiamo un filo di olio sul fondo e mettiamo i nostri pomodori vuoti. Prendiamo dalla ciotola la farcitura che abbiamo fatto e versiamola all’interno dei pomodori. Per completare l’opera tagliamo delle rondelle di mozzarella e chiudiamo il pomodoro. Se dovesse avanzare della mozzarella, possiamo usarla per fare delle buonissime girelle.

Mettiamo in forno per 30 minuti a circa 180 gradi. Una volta cotti saranno pronti per essere serviti. Quindi non buttiamo il pane vecchio per fare una ricetta con i pomodori e la mozzarella che è la fine del Mondo.

