Se in frigo abbiamo della mozzarella, dei pomodori e un pochino di basilico, un piatto lo abbiamo fatto. Facile, veloce, leggero e buono. Ma con la mozzarella in realtà possiamo cucinare tantissimi piatti freddi che sono perfetti per la stagione calda.

La cucina estiva

D’estate sappiamo bene che la voglia di cucinare viene sempre meno. Quindi si cerca di cucinare dei piatti freddi che riempiano la pancia, ma che non l’appesantiscano. Magari perché siamo ancora in ufficio e non vogliamo passare il pomeriggio con la pasta sullo stomaco. Oppure perché siamo al mare e non vogliamo tornare in spiaggia gonfi.

Di ricette facili e veloci da provare ce ne sono a bizzeffe. Dobbiamo solamente scoprirle. Magari possiamo seguire delle ricette online, oppure possiamo seguire degli chef sui social media che ci propongono delle ricette nuove e creative. Ad esempio per pranzo possiamo preparare dei bruschettoni con sopra del prosciutto, della mozzarella, dei pomodori e tanto altro. Un ricetta che mette d’accordo veramente tutti.

Le girelle di mozzarella è la ricetta estiva che stavamo aspettando

Con la mozzarella possiamo preparare delle buonissime girelle. Un piatto perfetto da fare per pranzo, ma anche come antipasto. La prima cosa da fare è prendere due mozzarelle dal frigo e farle sciogliere un pochino al microonde per qualche secondo. Non devono essere completamente sciolte.

Ora mettiamole su della carta forno e ricopriamole con altra carta forno. Prendiamo un matterello e iniziamo a stenderle per bene, come se fosse la base per una pizza. Rimuoviamo adesso la carta forno superiore e pronta avremo una sfoglia di mozzarella.

Non resta che farcirla

Ora non ci resta che aggiungere gli alimenti che preferiamo, come se fosse una specie di panino. Quindi possiamo mettere del prosciutto, della rucola, dell’olio e delle olive. Oppure possiamo metterci del tonno e dei pomodorini. Ma le farciture, ovviamente, sono infinite perché abbiamo la possibilità di metterci ciò che vogliamo.

Ora che sono farcite, dobbiamo arrotolarle su loro stesse e chiuderle dentro una pellicola. Mettiamole poi in frigo. Una volta che il rotolo è solido, allora possiamo tirarlo fuori dal frigo e tagliarlo a rondelle. E le girelle di mozzarella è la ricetta estiva che stavamo tutti aspettando di fare a pranzo per rimanere leggeri e in forza.

