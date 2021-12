La parmigiana è uno sfizioso piatto unico che non teme confronti. Amato e consumato da nord a sud, questo piatto secondo la tradizione si prepara con le melanzane.

Ciò nonostante, la parmigiana è un piatto che si presta bene a moltissime varianti. Come abbiamo già visto in precedenza, la parmigiana bianca di patate e zucchine è un piatto delizioso e tutto da scoprire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Oppure, ad esempio, è questa la cremosissima parmigiana facile e veloce da preparare che sta conquistando tutti.

E infine, chi ama la parmigiana non sa cosa si perde se non prova questa cremosa e sfiziosissima variante pronta a conquistare tutti.

Oggi invece vogliamo proporre una versione ancora diversa che vede come protagonista un ortaggio tipico della stagione fredda. Infatti, non broccoli o cavolfiore ma questo ortaggio tipicamente invernale è perfetto per una golosa parmigiana degna dei migliori chef.

Tutto ciò che dobbiamo fare è lasciare andare la fantasia e farci ispirare. Spesso basta soltanto una buona idea per creare un piatto davvero eccezionale.

Se vogliamo saperne di più, consigliamo di continuare a leggere questo articolo.

Ingredienti

1 kg di cardi;

500 g di carne tritata;

500 g di polpa di pomodoro;

250 g di mozzarella;

un gambo di sedano;

1 carota;

1 cipolla;

succo di un limone;

50 g di formaggio grattugiato;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Non broccoli o cavolfiore ma questo ortaggio tipicamente invernale è perfetto per una golosa parmigiana degna dei migliori chef

Per iniziare, prepariamo il soffritto. Quindi laviamo e mondiamo sedano, carota e cipolla. Tagliamoli finemente e mettiamoli in un tegame capiente con un filo d’olio extravergine d’oliva. Appena iniziano a dorare, uniamo la carne tritata e facciamo rosolare il tutto. A questo punto possiamo aggiungere la polpa di pomodoro, un po’ di sale e lasciar cuocere con il tegame coperto per circa 30 minuti.

A questo punto, laviamo i cardi togliendo le coste più esterne e i filamenti. Tagliamoli in pezzi di lunghezza simile e mettiamoli in una ciotola piena d’acqua. Spremiamo ed uniamo a questa il succo di un limone in modo che i cardi non diventino scuri. A questo punto, lessiamo i cardi in acqua leggermente salata per 3 minuti. Scoliamoli e lasciamoli raffreddare su un canovaccio.

Intanto il ragù sarà pronto, quindi procediamo preriscaldando il forno a 180 gradi. Nel frattempo, tagliamo a fette la mozzarella. Stendiamo su una pirofila, o su una teglia, uno strato di ragù ed iniziamo a comporre la nostra parmigiana. Pertanto, poggiamo sul ragù uno strato di cardi, uno di mozzarella e copriamo con altra salsa. Ripetiamo il procedimento in modo che risultino almeno due strati e spolverizziamo l’ultimo con il formaggio grattugiato e il pepe.

Quando il forno sarà caldo, inforniamo la nostra parmigiana di cardi e lasciamola cuocere per 25 minuti. Facciamola intiepidire per qualche minuto prima di servirla e godiamoci questa sfiziosissima pietanza.

Consigli

Se vogliamo realizzare una versione ancora più golosa, anziché lessare i cardi potremmo friggerli. Pertanto, dopo averli lavati e lasciati in ammollo in acqua e limone, scoliamoli e facciamoli friggere in abbondante olio di semi. Adagiamoli sulla carta per fritti ed iniziamo a comporre la nostra parmigiana di cardi.