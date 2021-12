Cani di piccola taglia, media e grande, l’Universo degli animali da compagnia è davvero ricco. Fedeli e amorevoli, da sempre amici dell’uomo, i cani, riescono con la loro compagnia a regalarci felici momenti durante il corso delle nostre giornate. Per alcuni di noi il cane rappresenta un vero e proprio compagno di vita, un membro a tutti gli effetti della famiglia. Li curiamo, li spazzoliamo, ci giochiamo, comunichiamo, facciamo di tutto per riservare ai nostri cuccioli una vita quanto più serena e tranquilla. Alcuni di noi dedicano ai cani ampi spazi esterni della casa, altri li tengono in appartamento, magari a contatto i bambini e gli anziani. Perché siamo una grande famiglia noi e i nostri amici ‘pelosi’.

Allegra, divertente e coccolone questa razza di cane poco conosciuta è ideale per vivere in appartamento con bambini e anziani

Dal mix di due razze popolari e conosciute: il Barboncino e il Maltese, nasce un incrocio ibrido chiamato Maltipoo. Una razza nuova proveniente dai Paesi Anglosassoni ufficialmente non riconosciuta dalla Federazione Cinofila Italiana, ma riconosciuta da altre federazioni estere. Diventato famoso negli USA e in Canada grazie alle celebrità del Mondo dello spettacolo che non hanno saputo resistere al fascino di questo grazioso batuffolo. Difatti, il Maltipoo si presenta come un piccolo batuffolo di taglia piccola con un peso che può variare tra i 2,5 e i 5,5 kg. Il pelo può avere diverse tonalità e sfumature, che vanno dal marrone al bianco, nero, color albicocca, nero e bianco. Può essere a pelo riccio ondulato o liscio. Un delizioso incrocio che si lascia apprezzare per la sua facilità di gestione durante la vita quotidiana. Infatti, grazie alle sue ristrette dimensioni si adatta facilmente a vivere in appartamento.

Un cucciolo per tutti

Pertanto è certamente un cane per tutta la famiglia. Un cane docile affettuoso e intelligente, caratteristiche che ha preso dal Barboncino e vivace e tenace come il Maltese. È il cane ideale da lasciare con bambini e anziani, infatti è talmente coccolone che ci spinge ad accarezzarlo appena lo “vediamo”. Il Maltipoo è l’amico a quattro zampe ideale per tutta la famiglia. Grazie alla sua spontaneità riesce a integrarsi perfettamente con la famiglia che lo adotta. Coccole e attenzioni continue per assicurarci il suo amore incondizionato. Per questo cane divertimento e gioco sono le parole d’ordini. Ma senza affaticarlo, dato che vista la stazza ridotta, ha delle caratteristiche fisiche che non gli consentono di fare grossi sforzi.

Un vero e proprio batuffolo, allegra, divertente e coccolona questa razza di cane poco conosciuta è ideale per vivere in appartamento con bambini e anziani.

Approfondimento

Molti lo ignorano ma dovremmo stare attenti a questi prodotti domestici che potrebbero causare gravi problemi ai nostri cani