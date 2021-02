La parmigiana è un piatto della tradizione culinaria italiana che vede come protagonista le melanzane. Negli anni sono state inventate diverse varianti ed oggi noi proponiamo una sua versione senza pomodoro e a base di patate e zucchine. La parmigiana bianca di patate e zucchine è un piatto delizioso e tutto da scoprire perché è semplice da realizzare e si prepara con pochissimi ingredienti.

Ingredienti per la parmigiana

500 gr. di patate;

500 gr. di zucchine;

300 ml. di besciamella;

80 gr. di parmigiano grattugiato;

sale q.b.;

pepe q.b..

Procedimento

Per preparare la parmigiana, lavare le patate, sbucciarle e tagliarle a fettine sottili usando un coltello o una mandolina. Farle bollire per circa 5 minuti in acqua salata mentre ci si occupa delle zucchine. Lavarle, togliere le due estremità e tagliarle sul lato lungo. Nel frattempo, accendere il forno a 180 gradi ventilato e prendere una teglia in ceramica. Rimuovere con l’aiuto di una schiumarola le patate dall’acqua, farle asciugare ed iniziare a comporre la parmigiana.

Composizione e cottura della parmigiana bianca

Nella teglia, mettere uno strato di besciamella creando il letto adatto ad ospitare le nostre verdure. Aggiungere uno strato di patate, ricoprire con la besciamella e fare uno strato con le zucchine aggiungendo un po’ di sale ed altra besciamella. Continuare l’alternanza degli strati sovrapponendo patate, besciamella e zucchine fino a terminare gli ingredienti a disposizione: dovrebbero venire circa 4 strati. Dopo l’ultimo strato di besciamella, aggiungere un po’ di pepe e ricoprire con il parmigiano grattugiato.

Infornare la parmigiana per circa 35 minuti: si formerà in superficie una deliziosa crosticina.

Consigli

La parmigiana bianca di patate e zucchine è un piatto delizioso e tutto da scoprire e si può arricchire con del prosciutto cotto o dello speck, oppure sostituire la besciamella con la mozzarella, se si vuole optare per una versione più leggera. Anche le zucchine possono essere rimosse o sostituite con altri tipi di verdure, come ad esempio, la zucca.

Approfondimento

