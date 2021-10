La parmigiana è un piatto unico classico della tradizione italiana. La sua versione originale prevede come ortaggio principale le melanzane che vanno fritte e poi cotte con altri ingredienti al forno.

È una ricetta molto versatile e infatti ne esistono moltissime e diverse varianti. Se vogliamo approfondire, abbiamo svelato che la parmigiana di melanzane più buona del momento si prepara in questa particolare versione poco conosciuta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi invece vogliamo proporre una versione particolare ma incredibilmente sfiziosa. È questa la cremosissima parmigiana facile e veloce da preparare che sta conquistando tutti.

Infatti, è proprio la zucca la protagonista di questa ricetta. Quest’ortaggio autunnale è un prodotto davvero straordinario con il quale possiamo realizzare primi, secondi piatti ed antipasti buonissimi.

Oggi prepareremo una parmigiana di zucca in modo semplice e veloce. Per farlo useremo pochissimi ingredienti e il risultato sarà in grado di sorprenderci.

Ingredienti

500 gr. di zucca;

250 gr. di scamorza affumicata;

150 gr. di prosciutto cotto;

50 gr. di formaggio grattugiato;

40 gr. di farina 00;

30 gr. di pangrattato;

olio evo q.b.;

pepe q.b.

timo q.b.

È questa la cremosissima parmigiana facile e veloce da preparare che sta conquistando tutti

Dopo aver pulito la zucca dai semi e dalla buccia, tagliamola a fette molto sottili. Ogni fetta dovrà essere spessa non più di mezzo centimetro. Mettiamo la farina in una ciotola ed infariniamo ogni fetta di zucca. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Intanto, ungiamo una pirofila con l’olio e adagiamo le fette di zucca infarinate. Spolverizziamo con metà del formaggio grattugiato a disposizione. Aggiungiamo anche metà delle fette di prosciutto. Intanto tagliamo la scamorza a cubetti ed aggiungiamone una parte sopra il prosciutto. Ripetiamo il procedimento per completare il secondo strato aggiungendo un altro strato di zucca, formaggio grattugiato, prosciutto e scamorza. Spolverizziamo un po’ di pepe e di pangrattato in superficie e versiamo sopra un filo d’olio. Quando il forno sarà caldo, copriamo la pirofila con un foglio di carta d’alluminio ed inforniamola. Facciamo cuocere la nostra parmigiana di zucca per 30 minuti. Dopodiché, rimuoviamo la carta d’alluminio e facciamo cuocere ancora per 15 minuti. A questo punto, la parmigiana di zucca sarà ben dorata e pronta per essere sfornata. Attendiamo almeno 10 minuti prima di servirla e serviamola guarnendo con un po’ di timo.

Consigli

Consigliamo di scegliere la zucca mantovana per questa preparazione. La sua polpa pastosa e compatta ha un sapore molto dolce e delicato che contrasta bene il sapone intenso della scamorza affumicata. Inoltre, è una varietà abbastanza asciutta e cuocendola al forno non rilascerà troppa acqua.

Infine, usiamo la mandolina per tagliare la zucca. In questo modo avremo fette regolari e dello stesso spessore ottenendo così un risultato migliore.