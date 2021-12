È ben risaputo che l’inverno porta con sé una particolare magia. Sarà infatti il freddo o semplicemente l’arrivo del Natale, ma sta di fatto che questa stagione è capace di riunire molte delle famiglie italiane. Noi di ProiezioniDiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentarvi una ricetta tanto facile da preparare quanto buona. Scopriamo allora come preparare una buonissima torta invernale perfetta per una colazione in famiglia. Iniziamo subito.

Gli ingredienti da comprare

Per preparare questa torta perfetta per la prima colazione bastano questi pochi e semplici ingredienti:

Uova 6;

Mandorle 100 g;

Gocce di cioccolato 100 g;

Miele 40 g;

Burro 160 g;

Zucchero 400 g;

Zucchero a velo a piacimento;

Latte 260 g;

Vaniglia 2 baccelli;

Mela 1;

Pera 1;

Farina 700 g;

Lievito per dolci 2 bustine.

Come preparare una buonissima torta invernale perfetta per una colazione in famiglia

Iniziamo subito a vedere come preparare questa buonissima torta invernale. Innanzitutto, prendere le mandorle e riporle nel mixer, accendere e ridurre le stesse in una polvere fine. Prendere ora la mela e la pera e sbucciarle. Eliminare il torsolo dei frutti e tagliare la polpa in fette omogenee. Prendere ora il burro e lasciarlo a temperatura ambiente, in maniera che si ammorbidisca. Tagliare i panetti in pezzi spessi e versarli in una ciotola. Lavorare lo stesso grazie all’ausilio di una frusta.

Utilizzando un coltello aprire ora la vaniglia ed estrarne i semi interni. Versarli nella ciotola e lavorarli insieme al burro fino ad amalgamare. Aggiungere in seguito le uova e lo zucchero e continuare a lavorare con le fruste. Una volta ottenuta la consistenza desiderata, aggiungere il latte e dotarsi di un setaccio. Setacciare la farina nella ciotola e continuare a lavorare con la frusta. Versare quindi nella ciotola il lievito e le mandorle tritate. Aggiungere infine all’impasto la frutta precedentemente preparata, il miele e le scaglie di cioccolato.

Lavorare con le fruste fino ad avere amalgamato il tutto e infine spostare lo stesso in una teglia. Accendere il forno e preriscaldarlo a 200 °C, inserire la teglia e lasciare a cucinare per 30-40 minuti. Una volta terminata la cottura lasciare riposare per alcuni minuti e infine spolverare la stessa con lo zucchero a velo. La torta invernale sarà ora pronta per essere mangiata e accompagnare le mattinate della stagione più fredda dell’anno. La torta può essere conservata a temperatura ambiente per circa 3 giorni.

