Pulire la casa è sempre un compito arduo. Le zone più complicate sono di solito la cucina e il bagno. In cucina, dobbiamo lottare contro il forno incrostato e la puzza nel frigorifero. In bagno, dobbiamo sconfiggere il calcare che si annida nel lavandino, nella vasca, nel piatto della doccia. Ma le sfide più dure sono certamente quelle per pulire il water.

Il water è un ricettacolo di germi e di macchie, derivanti dal calcare e da altro. Per tirarlo a lucido possiamo anche prescindere da sapone e detersivi, utilizzando prodotti naturali meno inquinanti e costosi, ma ugualmente efficaci. Una soluzione che pochi utilizzano può essere riciclata direttamente dai nostri pranzi. Non bicarbonato e aceto, ma quest’insospettabile ingrediente che viene dalla cucina fa risplendere il water incrostato. Vediamo di cosa di tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come preparare un detersivo per il bagno fatto in casa al 100% naturale

Possiamo riciclare da casa tanti prodotti utili a pulire il nostro bagno e in particolare il water. I più utilizzati sono certamente il bicarbonato e l’aceto. Con questi due ingredienti possiamo creare la base per soluzioni eccezionali. Per esempio, con 500 grammi di bicarbonato, 100 grammi di carbonato di sodio, 50 grammi di amido e qualche goccia di limone prepariamo un’eccellente soluzione.

Con l’aceto, invece, possiamo rimuovere facilmente anche le incrostazioni più ostinate di calcare dai rubinetti. Basterà diluirlo con un po’ d’acqua e applicarlo con dei pezzi di carta assorbente sulle incrostazioni. L’aceto, però, benché sia un ingrediente naturale, contiene agenti inquinanti per l’acqua. Per questo motivo è meglio tenerlo lontano dalle tubature.

Altre note soluzioni fai da te per pulire il bagno sono succo di limone, sapone di Marsiglia, talco. Ma pochi sanno che anche l’acqua di cottura della pasta può darci una grande mano.

Non bicarbonato e aceto, ma quest’insospettabile ingrediente che viene dalla cucina fa risplendere il water incrostato

Sembra incredibile ma possiamo riutilizzare l’acqua di cottura della pasta per pulire e igienizzare a fondo il water. Per farlo, basterà strofinare le pareti con un panno imbevuto di acqua di bollitura. Oppure, versiamo l’acqua sul fondo del water qualora macchie e incrostazioni si annidino lì (in tal caso, prima dobbiamo svuotare il water). Possiamo aggiungere qualche goccia di succo di limone all’acqua di cottura per dare un profumo gradevole al water, che rimarrà per qualche ora. Questa soluzione è poco conosciuta, ma è eccellente, non inquina e non ci costa nulla.

Approfondimento

Sembra impossibile ma una spruzzatina di questo prodotto naturale pulisce il water dalle nauseanti macchie nere