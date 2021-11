Anche se ci dedichiamo quotidianamente alle pulizie, non è raro che sul fondo del water si formino delle macchie nere per nulla belle da vedere. Queste macchie imbarazzanti (specialmente quando dobbiamo indicare il bagno a un ospite) non sono altro che incrostazioni di calcare, che prendono un colore scuro. La maggior parte delle volte nemmeno i prodotti più aggressivi contro il calcare riescono a eliminarle. Allora, conviene fare un tentativo con i buoni vecchi rimedi fai da te.

Spesso i rimedi utilizzati hanno a che fare con aceto e bicarbonato, che sono ottime soluzioni. Ma c’è un altro rimedio naturale, poco usato, che potrebbe essere ancora più efficace.

Sembra impossibile ma una spruzzatina di questo prodotto naturale pulisce il water dalle nauseanti macchie nere

Le macchie nere nel water possono dare un aspetto davvero trasandato alle nostre case. Ma non è sempre colpa nostra se si formano. L’importante è sapere come eliminarle. Oltre a aceto, bicarbonato, succo di limone e sale grosso, un rimedio che funziona in questo caso è il talco. Sembra impossibile ma una spruzzatina di questo prodotto naturale pulisce il water dalle nauseanti macchie nere, che per anni si sono depositate sul fondo.

Per sfruttare pienamente l’azione pulente del talco, la prima cosa da fare è svuotare il water dall’acqua. Per farlo, dopo aver scaricato e chiuso il rubinetto dell’acqua, prendiamo una tazza e togliamo a poco a poco l’acqua, gettandola nel lavandino del bagno. Una volta che l’acqua sarà esaurita o quasi, prendiamo il talco e cospargiamolo sulle incrostazioni nere. Dopodiché, passiamoci sopra con una spugnetta bagnata e le incrostazioni verranno via a poco a poco. Per amplificare l’azione di questo rimedio, possiamo bagnare la spugnetta con l’aceto bianco, invece che con l’acqua.

Anche la ruggine svanirà

Questo metodo può aiutarci anche a eliminare le chiazze di ruggine, che talvolta si formano intorno a componenti metalliche, come le viti del coperchio. Usiamo sempre una passata di talco e una spugna per pulire la ruggine. Alternative valide sono, come detto precedentemente, bicarbonato, aceto, succo di limone e sale. Possiamo utilizzare le suddette soluzioni anche tutte insieme, sia per la ruggine che per le incrostazioni di calcare. In particolare, unendo aceto, sale e succo di limone possiamo creare una pasta abrasiva eccezionale contro la ruggine e non aggressiva per la ceramica del water.

