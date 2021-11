L’inverno oramai è arrivato, e con esso temperature fredde, pioggia e tanta umidità.

La voglia di riscaldarsi e trovare un po’ di tepore aumenta sempre di più, ma farlo con una gustosa zuppa non è affatto una cattiva idea.

Le zuppe sono delle vere e proprie delizie, preparate con ingredienti semplici e gustosi, ideali per scaldarsi, rilassarsi senza eccedere nelle calorie.

Quando si parla di zuppa la prima cosa a cui si pensa è la solita minestrina di verdure.

In realtà esistono delle zuppe davvero buone, gustose e assolutamente da provare.

Insomma, altro che minestrone, questa è la migliore zuppa invernale che oltre ad essere gustosa e a riscaldare gli animi garantisce un carico di ferro e vitamine, ideale per tutta la famiglia.

Ecco il binomio perfetto, lenticchie e spinaci, non solo sane e nutrienti, ma anche profumate, saporite ed appetitose.

Un piatto unico e completo, ricco di vitamine e ferro, che stimolano le difese immunitarie fondamentali per affrontare al meglio i malanni stagionali.

Vediamo gli ingredienti necessari per preparare la zuppa di lenticchie e spinaci, dosi per 4 persone

600g di spinaci;

300g di lenticchie secche o già pronte;

2 cucchiai di trito di carota, cipolla e sedano;

150g di pomodoro;

brodo vegetale o acqua di cottura delle lenticchie;

olio evo q.b.

sale

Ecco il procedimento

Lessare le lenticchie seguendo il solito procedimento.

Quindi, pulire e lavare gli spinaci, tritarli finemente e mettere da parte. In una padella abbastanza capiente far imbiondire il trito di verdure, aggiungere il pomodoro e il sale ,far cuocere 5/10 minuti. Unire le lenticchie e far insaporire cuocendo a fiamma bassa per una decina di minuti.

Aggiungere un po’ di acqua di cottura delle lenticchie o un bicchiere di brodo vegetale. A questo punto unire gli spinaci, far sobbollire ed insaporire per un ventina di minuti.

Gustosa, saporita e profumata, ancor di più se servita con l’aggiunta di crostini e un po’ di peperoncino piccante.

