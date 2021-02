Le incrostazioni di calcare sono un vero problema per i bagni delle nostre case. Evitare che si formino è molto difficile. Anche dove non c’è, alla lunga, è pressoché certo che si formerà calcare. Ma, una volta formato, possiamo ricorrere ad alcuni efficienti metodi per eliminarlo.

Per esempio, basta un po’ di carta assorbente per amplificare l’effetto dell’anticalcare su water e vasca da bagno. Vediamo come.

Quando il calcare si forma nelle pareti interne del water e della vasca il problema è anche maggiore. Questo perché le pareti sono verticali e qualsiasi prodotto ci metteremo scivolerà via in poco tempo, riducendo di molto il suo effetto.

Quello che serve, allora, è un metodo che ci consenta di fermare l’anticalcare sulle pareti. Non c’è bisogno di ricorrere a esperimenti che sovvertono la legge della gravità. Ci basterà un po’ di carta assorbente.

Procedimento

Non applichiamo l’anticalcare direttamente sul water o sulla vasca. Quello che dobbiamo fare è semplicemente strappare qualche quadrato di carta assorbente. Una volta strappati, sovrapponiamo i quadrati a coppie, così da aumentarle l’altezza e l’assorbenza.

Ora bagnamo ogni coppia di quadrati con il prodotto (mettiamone parecchio). Dopodiché, applichiamo la carta imbevuta di prodotto alle pareti del water e della vasca da bagno.

Il prodotto renderà la carta assorbente “appiccicosa”, in grado di incollarsi alle pareti. Al contempo, la carta assorbente consentirà al prodotto di restare a contatto con le incrostazioni di calcare molto più a lungo, amplificandone l’effetto.

Lasciamo la carta assorbente imbevuta di prodotto per qualche ora. Quando andremo a prelevarla, le pareti del nostro water e della nostra vasca da bagno risplenderanno come non facevano da tempo.

Approfondimento

