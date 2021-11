La torta salata è una preparazione facile e veloce da portare in tavola in diverse occasioni. Ideale quando si ha poco tempo per cucinare ma anche per pranzi e cene goduriose.

Un’alternativa al classico piatto di pasta, piuttosto che al solito secondo accompagnato da pane e verdure. Ideale per accompagnare le più frequenti serate invernali in compagnia di amici e parenti senza avere il grattacapo di cosa portare in tavola.

Una ricetta semplice che prevede l’utilizzo di pasta sfoglia o pasta brisé già pronta. Acquistabile negli scaffali del supermercato. Pochissimi minuti di preparazione per un gusto e un piatto che lascerà a bocca aperta anche l’ospite più difficile.

Un alternativa in una cena improvvisata potrebbe essere questa ricetta dannatamente deliziosa pronta in 10 minuti che ci salverà dagli ospiti dell’ultimo momento.

Irresistibile e appetitosa questa torta salata filante al profumo di funghi porcini pronta in 5 minuti che sta spopolando

Per fare un figurone basterà accertarsi solamente del gusto preferito dai nostri ospiti e procedere alla preparazione. Eh già, perché questa preparazione salata può essere realizzata in tantissime varianti, ripiena di qualsivoglia ingrediente. Dalla verdura di stagione immancabile per dare colore, sapore e fibra al piatto, a carne e formaggi da aggiungere per dare cremosità e sapidità al tutto.

La torta salata che vogliamo portare in tavola oggi, è una torta perfetta dal sapore inconfondibile, filante e al profumo di porcini.

Torta salata ai porcini e speck

2 rotoli di pasta sfoglia;

3 patate;

100 grammi di provola affumicata;

150 grammi di speck;

250 grammi di funghi;

60 grammi di parmigiano;

1 uovo;

Sale e pepe q.b.

Olio evo.

Procedimento

La prima operazione da svolgere è quella di lavare e lessare le patate. Un’idea per velocizzare questo processo è questo metodo geniale per averle perfettamente cotte in meno di 10 minuti. Una volta cotte procedere a schiacciarle e a ridurle in purea.

In una padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio procedere alla cottura dei funghi, precedentemente ridotti a listarelle.

Procedere riducendo la provola e lo speck a cubetti. Unire tutti gli ingredienti compreso il parmigiano, con la purea di patate e mescolare.

Stendere il primo foglio di pasta sfoglia e riporlo in una terrina, precedentemente foderata con carata da forno. Versare all’interno della pasta sfoglia il composto e ricoprire con l’altro rotolo di pasta sfoglia.

Prima di infornare bucherellare la superficie della pasta sfoglia e cuocere in forno preriscaldato per 30 minuti a 180 gradi.

