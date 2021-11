La cura e conservazione della propria casa è impegnativa e richiede attenzioni costanti. Per avere una casa splendente e perfetta, non si può lasciare nulla al caso. Bisogna dedicarsi con una certa frequenza non solo a tutte le stanze, ma anche ai vari elementi che vi figurano all’interno.

Questo, da un lato, tocca la disposizione e l’estetica. Ad esempio, sistemando la legna dentro casa con 5 raffinate idee d’arredo che stanno spopolando.

Dall’altro, però, riguarda anche la pulizia e la perfetta conservazione della casa e di tutto ciò che vi è all’interno, come i tanti mobili in legno. A tal proposito vedremo che non servono solo aceto e bicarbonato per lucidare perfettamente i mobili in legno ma un solo ingrediente avanzato da riciclare.

Lo stato dei mobili in legno

Spesso la maggior parte della mobilia nelle abitazioni è in legno. Un materiale che l’uomo usa dall’alba dei tempi e che ancora oggi è irrinunciabile.

Ve ne sono vari tipi e varie tonalità, in ogni caso è un materiale durevole ed elegante. Inoltre, il suo aspetto infonde un’idea di calore, accoglienza e raccoglimento.

Anche il legno però richiede pulizia e cura costante.

Con il passare del tempo e in seguito all’usura, spesso i nostri mobili non solo si sporcano, ma diventano terribilmente opachi e bui.

Il risultato è un aspetto trascurato che inevitabilmente si riversa anche sulle stanze che li contengono. Soprattutto nel caso di mobili finemente lavorati, lasciati a loro stessi, assumono un’aria estremamente malandata.

Non aceto e bicarbonato per lucidare perfettamente i mobili in legno ma un solo ingrediente avanzato da riciclare

Abbiamo visto come trattare i vari rivestimenti del camino per pulirlo e renderlo brillante a seconda dei materiali.

Anche il legno richiede attenzioni particolari. Prima di tutto dobbiamo spolverare il nostro mobile con un panno in microfibra, asciutto o lievemente umido.

Eccoci quindi davanti a un mobile sicuramente pulito ma comunque dal colore spento e opaco.

Il legno, per mantenere la propria lucentezza, ha bisogno di appositi trattamenti.

Ci sorprenderà scoprire che possiamo trattarlo riciclando un ingrediente della cucina che spesso ci avanza e finisce inevitabilmente nell’umido.

Quante volte, infatti, soprattutto preparando i dolci, ci rimane qualche albume che non sappiamo come utilizzare. Ebbene, la soluzione arriva ed è un toccasana per il legno.

Prendiamo gli albumi dell’uovo e montiamoli a neve. Applichiamo poi il composto sul legno, magari servendoci di un panno. Proviamolo prima su un piccolo punto nascosto per assicurarci che non rovini il nostro tipo di legno.

Stendiamolo poi sull’intera superficie che vogliamo trattare.

Lasciamo in posa per 5 minuti, dopo di che sciacquiamo con un panno umido.

L’albume dell’uovo nutrirà il legno donandogli un aspetto vivo e brillante. Tutti nelle pulizie tendiamo a pensare al bicarbonato e all’aceto, ignorando di avere in dispensa tanti altri prodotti davvero strepitosi ed efficaci.

Usare gli albumi è una perfetta soluzione, anti spreco ma anche in grado di rendere il legno splendente e lucido come se fosse nuovo.

