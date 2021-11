Una casa splendente e impeccabile è l’orgoglio di ogni degno proprietario. Guadarsi attorno e constatare che tutto è pulito e in ordine infonde tranquillità e risulta rassicurante.

Importante una buona cura non solo per un fatto semplicemente estetico, ma anche e soprattutto per motivi igienici.

Avere una casa sempre perfetta, richiede però attenzioni costanti, ben mirate e che non trascurino alcuna parte. Fondamentale, dunque, sapere come muoversi effettivamente nei vari punti, anche i più difficili.

Basta polvere sopra i pensili della cucina e fogli di giornale ecco come pulire senza fatica

Una delle stanze più impegnative da pulire è la cucina. Si può dire che sia una croce quotidiana, poiché ogni giorno, cucinandovi, si sporca con una facilità incredibile.

Vi sono alcuni punti dunque che teniamo sotto controllo sempre, ma altri talvolta potrebbero sfuggire. Sono proprio questi quelli in cui si raccoglierà maggiore sporcizia.

Abbiamo già visto come questo punto spesso trascurato nelle pulizie della cucina può essere un inesauribile deposito di sporco e muffa.

Oltre a sfuggirci, alcune parti sono proprio scomode da pulire e richiedono una fatica assurda. La morale è, dunque, che le si tratta di rado e quando lo si deve fare richiederanno il triplo del nostro olio di gomito. È il caso della parte superiore dei pensili della cucina. Una parte quasi sempre lasciata a sé stessa e non usata, dove quindi si raccoglie tantissima polvere.

Sembrerebbe una missione impossibile farvi durare la pulizia, in realtà è una cosa semplicissima con il giusto metodo. Molti vi usano la carta di giornale, ma in realtà non è affatto il rimedio migliore.

I trucchetti per una pulizia duratura e profonda

Sono in tanti a posizionare sopra i mobili alti della carta da giornale. Se ciò va bene per gli armadi, per la cucina non è invece una scelta così indicata.

La carta di giornale si deteriorerebbe facilmente a causa del vapore e dei grassi che si creano in questa stanza. Bisognerebbe sostituirla quindi ogni momento.

Vediamo come procedere dunque. Puliamo prima sopra ai nostri pensili e poi il resto della cucina, per evitare che lo sporco dall’alto si depositi in basso dove abbiamo già pulito.

Per questa operazione utilizziamo una scala ferma e sicura e facciamo attenzione.

Con un panno in microfibra, imbevuto di aceto, puliamo. Possiamo usare anche uno sgrassatore, ma scegliamone uno da non risciacquare o che, per farlo, richieda poco tempo.

Una volta pulito per bene, vi possiamo porre della carta forno o, ancora meglio, della carta paraffinata. Quest’ultima, usata per avvolgervi gli alimenti soprattutto nelle salumerie, è super resistente poiché in parte plastificata o trattata con la cera.

Basterà disporla sopra i pensili, e magari fissarla con del nastro carta. Raccoglierà unto e polvere su di sé a lungo. Sarà sufficiente poi semplicemente rimuoverla, pulirvi velocemente e sostituirla.

Quindi basta polvere sopra i pensili della cucina e fogli di giornale ecco come pulire senza fatica in modo duraturo ed efficace.

